Бывший руководитель хоккея Латвии: люди не сразу поверят, что пандемия закончилась

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Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман высказался о том, как скажется ситуация с коронавирусом на проведении чемпионата мира в 2021 году.
Бывший руководитель хоккея Латвии: люди не сразу поверят, что пандемия закончилась
  • РИА Новости

Этот турнир должны принять Рига и Минск.

«Одни считают, что к концу ближайшего лета пандемия закончится. Другие полагают, что она растянется на неопределённое время, в том числе до следующего года. И я скажу вам больше: психология людей такова, что сразу же они не согласятся с тем, что пандемия закончилась. Всё равно люди продолжат бояться коронавируса. Поэтому далеко не факт, что они рискнут идти на стадион и заполнять трибуны до отказа», — цитируют функционера «Известия».

По мнению Липмана, ведущим медикам планеты необходимо разработать противовирусный препарат.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук не знает, чем будет заниматься после окончания карьеры.

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