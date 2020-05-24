Ковальчук не знает, чем будет заниматься после окончания карьеры

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук признался, что не думал, чем будет заниматься после окончания карьеры.

«Пока получаю удовольствие от хоккея, пока кайфую, то буду играть. Главное — дети. Они становятся старше, постоянно меня подталкивают: «Нет-нет, не завершай карьеру. Играй дальше. Мы ходим ходить на твои матчи». Это меня, конечно, очень заряжает и подталкивает вперёд. Огромное спасибо моим детям за этот импульс. Я даже не знаю, чем буду заниматься после хоккея. На самом деле эти 2,5 месяца карантина — модель того, что будет, когда я закончу играть. Примерно так и будет в первое время, пока не найду себя где-то ещё. Буду много времени проводить с детьми, уделять им время. А более глубоко даже не думал», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Также 37-летний россиянин добавил, что о всех новостях относительно возобновления сезона узнаёт от своих детей.

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд.