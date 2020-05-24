Ковальчук не знает, чем будет заниматься после окончания карьеры

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук признался, что не думал, чем будет заниматься после окончания карьеры.
Ковальчук не знает, чем будет заниматься после окончания карьеры
  • © Reuters

«Пока получаю удовольствие от хоккея, пока кайфую, то буду играть. Главное — дети. Они становятся старше, постоянно меня подталкивают: «Нет-нет, не завершай карьеру. Играй дальше. Мы ходим ходить на твои матчи». Это меня, конечно, очень заряжает и подталкивает вперёд. Огромное спасибо моим детям за этот импульс. Я даже не знаю, чем буду заниматься после хоккея. На самом деле эти 2,5 месяца карантина — модель того, что будет, когда я закончу играть. Примерно так и будет в первое время, пока не найду себя где-то ещё. Буду много времени проводить с детьми, уделять им время. А более глубоко даже не думал», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Также 37-летний россиянин добавил, что о всех новостях относительно возобновления сезона узнаёт от своих детей.

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд.

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