Боец UFC Агапова рассказала, с какими трудностями столкнулась в США

Боец наилегчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мария Агапова рассказала о жизни в США до того момента, пока не подписала контракт с организацией.

«Были моменты, когда я готова была остаться на улице, жить где придётся. У меня был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контракт с UFC, у меня был разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой», — цитирует Агапову News.ru

Также девушка призналась, что её бывшие одноклубники оставили её одну после того, как она не смогла рассчитаться с долгами.

«Я ушла в зал American Top Team, поскольку мои старые одноклубники кинули меня, оставили одну, после того как я не смогла им заплатить проценты по долгам. Но менеджеры и одноклубники из ATT начали меня поддерживать», — добавила Агапова.

Свой дебютный бой в UFC Агапова проведёт 13 июня в Лас-Вегасе против Мелиссы Гатто на турнире UFC Fight Night 172.

Ранее Нурмагомедов остался на второй строчке рейтинга лучших бойцов UFC.