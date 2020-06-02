Нурмагомедов остался на второй строчке рейтинга лучших бойцов UFC

Опубликован новый рейтинг бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории.

Возглавляет рейтинг чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на днях заявивший о намерении отказаться от своего титула. Нурмагомедов остался на втором месте.

Места с третьего по десятое занимают Стипе Миочич, Исраэль Адесанья, Дэниел Кормье, Камару Усман, Александр Волкановски, Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи, поднявшиеся на одну строчку каждый после исключения из рейтинга завершившего карьеру Генри Сехудо, занимавшего прежде третье место.

Дастин Порье и Тони Фергюсон располагаются на 11-м и 12-м местах соответственно.

Ранее сообщалось, что Олейник отказался от боя с Льюисом.