Нурмагомедов остался на второй строчке рейтинга лучших бойцов UFC

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Опубликован новый рейтинг бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории.
Нурмагомедов остался на второй строчке рейтинга лучших бойцов UFC
  • © Jeff Bottari
  • Gettyimages.ru

Возглавляет рейтинг чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на днях заявивший о намерении отказаться от своего титула. Нурмагомедов остался на втором месте.

Места с третьего по десятое занимают Стипе Миочич, Исраэль Адесанья, Дэниел Кормье, Камару Усман, Александр Волкановски, Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи, поднявшиеся на одну строчку каждый после исключения из рейтинга завершившего карьеру Генри Сехудо, занимавшего прежде третье место.

Дастин Порье и Тони Фергюсон располагаются на 11-м и 12-м местах соответственно.

Ранее сообщалось, что Олейник отказался от боя с Льюисом.

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