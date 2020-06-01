Российский боец UFC Олейник отказался от боя с американцем Льюисом

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал, что ему предлагали бой с американцем Дерриком Льюисом.

«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — цитирует Олейника ТАСС.

На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA. В последнем поединке он одержал победу над Фарисиу Вердумом на UFC 249. Льюис за карьеру выиграл 23 боя, семь — проиграл, один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Олейник выложил в Instagram фото своего лица после боя с Вердумом.