Российский боец UFC Олейник отказался от боя с американцем Льюисом

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал, что ему предлагали бой с американцем Дерриком Льюисом.
Российский боец UFC Олейник отказался от боя с американцем Льюисом
  • РИА Новости

«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — цитирует Олейника ТАСС.

На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA. В последнем поединке он одержал победу над Фарисиу Вердумом на UFC 249. Льюис за карьеру выиграл 23 боя, семь — проиграл, один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Олейник выложил в Instagram фото своего лица после боя с Вердумом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить