Российский боец UFC Олейник отказался от боя с американцем Льюисом
- РИА Новости
«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — цитирует Олейника ТАСС.
На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA. В последнем поединке он одержал победу над Фарисиу Вердумом на UFC 249. Льюис за карьеру выиграл 23 боя, семь — проиграл, один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Олейник выложил в Instagram фото своего лица после боя с Вердумом.