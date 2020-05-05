Комплимент Тайсону от Нурмагомедова и набор в футбольную команду по объявлению: околоспортивные события недели

Майк Тайсон продемонстрировал хорошую форму и получил комплимент от Хабиба Нурмагомедова. Российский футболист приехал в исландскую футбольную команду по объявлению. Экс-чемпиона мира по боксу Феликса Штурма отправили в тюрьму за уклонение от уплаты налогов и употребление допинга. Боец UFC Пейдж Ванзант объяснила, зачем они с мужем фотографировались обнажёнными. Околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

В исландский футбольный клуб по объявлению

Через российские клубы в последние годы прошло немало исландских футболистов, а вот игроки из России в команде из Исландии — редкость. Одним из первопроходцев можно считать Кирилл Лаптев из подмосковного Фрязино.

В 2013 году он вошёл в число победителей конкурса Nike для футболистов-любителей, а в 2014-м уехал в Швецию, где выступал за клубы низших лиг, параллельно работая на складе. Спустя несколько лет Лаптев увидел объявление о наборе игроков в исландский «Кнаттспюрнуфелагид Стридсменн» и решил откликнуться. В Исландии россиянину предлагали зарплату в размере £ 2 тыс. в месяц.

«Всё организовал молодой тренер — бывший игрок. Создал клуб, стал его президентом и сам же тренирует. Любого, кто где-то играл до этого или прошёл хорошую школу и подходил, он обещал пристроить на работу и помочь с жильём. Думаю, его идея в итоге провалилась из-за коронавируса», — рассказал Лаптев «Матч ТВ».

Однако Кирилл всё же не захотел остаться в Исландии и ещё до пандемии решил вернуться в Швецию. По его словам, уровень исландской команды не оправдал ожидания. К тому же он не выиграл в деньгах — на шведском складе прилично платят, пояснил футболист.

Тайсон восхитил Нурмагомедова работой рук

53-летний Майк Тайсон вновь готовится к возвращению на ринг. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории собирается принять участие в нескольких выставочных боях. Федерация бокса России уже предложила организовать поединок Железного Майка с Олегом Маскаевым. А вот Николай Валуев от такой перспективы отказался, сообщив, что не видит в ней смысла.

Пока же Тайсон начал приводить себя в форму. Его работа на «лапах» с тренером произвела фурор в интернете. Боксёр в свои 53 года продемонстрировал невероятно высокую скорость рук.

Посмотревшие ролик восхитились спортивной формой Майка. А комментарий к нему оставил даже Хабиб Нурмагомедов.

«Не могу поверить, это другой уровень», — поразился чемпион UFC в лёгком весе.

Обладатель титула этой организации в легчайшей весовой категории Генри Сехудо также не стал скрывать эмоций: «Дядя Майк, ты лучший».

Победитель Чудинова отправился в тюрьму

Немецкий боксёр боснийского происхождения Аднан Чатич, больше известный как Феликс Штурм, на прошедшей неделе был приговорён к тюремному заключению. Бывшего чемпиона мира в весовых категориях до 72,6 и до 76,2 кг признали виновным в уклонении от уплаты налогов на общую сумму около € 1 млн, а также в нарушении антидопингового законодательства. Запрещённый препарат обнаружили в его допинг-пробе после боя с россиянином Фёдором Чудиновым в 2016 году. По мнению суда, Штурм сознательно использовал анаболический стероид.

Защита спортсмена рассчитывала на условный срок, однако он получил наказание в виде трёх лет заключения. Его будут содержать в тюрьме открытого типа, которую можно покидать днём для осуществления профессиональной деятельности. Чтобы заплатить налоги и штрафы 41-летний боксёр хочет вернуться на ринг. Его соперником может стать другой именитый ветеран из Германии Артур Абрахам.

Ванзант объяснила, зачем фотографируется голой

Боец UFC Кёртис Блейдс на прошедшей неделе заявил, что некоторые девушки якобы стали звёздами промоушена не за счёт спортивных достижений, а благодаря демонстрации сексуальности. По его словам, Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович выступают в Абсолютном боцовском только потому, что «хорошо выглядят в бикини».

Ванзант во время карантина из-за пандемии коронавируса восхищала подписчиков своего аккаунта в Instagram фотографиями домашних тренировок с мужем, также бойцом, Остином Вандерфордом без одежды. Пока фанаты гадали, кто же фотографировал молодых людей, те выкладывали максимально откровенные снимки.

Пейдж призналась, что изначально это была её идея. Она заверила, что вовсе не собиралась таким образом привлечь внимание к себе, а просто хотела весело провести время вместе с мужем. В свою очередь Вандердофр отметил, что они с супругой решили немного повеселиться. По его признанию, не носить одежду для него вполне нормально, поскольку Остин родом из сельской местности.

Фильм о Джордане установил рекорд

Документальный фильм ESPN «Последний танец» о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и звёздном «Чикаго Буллз» эпохи 90-х годов стал самым популярным проектом данного жанра в мире, обогнав «Короля тигров» от Netflix.

Аналитики убеждены, что свою роль в успехе «Последнего танца» сыграла ситуация с коронавирусом в мире. Так, во время пандемии наблюдается повышение спроса на спортивные документальные фильмы.

Сам Джордан ещё до выхода картины сильно переживал из-за того, как примут фильм зрители. Он полагал, что по некоторым эпизодам можно сделать вывод о нём как об ужасном человеке. Помимо прочего в «Последнем танце» раскрываются некоторые ранее неизвестные подробности из биографии Его Воздушества. Например, в 1991 году Джордан проигнорировал визит с командой в Белый дом к президенту Джорджу Бушу-старшему. Вместо этого отправился играть в гольф с Джеймсом Булером, который был позднее осужден за отмывание денег, а также обвинялся в распространении наркотиков.

Добавило фильму резонансности и включение в него кадров с Коби Брайантом, погибшим в начале года в авиакатстрофе.

Умер дед Чичарито

В последние дни из жизни ушли сразу несколько именитых футболистов прошлого. Легендарный мексиканец Томас Балькасар скончался в возрасте 88 лет. В 1940—1950-е годы он завоевал множество титулов с «Гвадалахарой», а в 1954-м поразил ворота сборной Франции на чемпионате мира. Внуком Балькасара и продолжателем семейных традиций является звезда современной сборной Мексики Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито.

- Levantó nuestra primera Liga 🏆

- Mundialista en Suiza 1954 🇲🇽

- Anotó nuestro gol 500 ⚽️

- Ganó 5 Ligas más como Auxiliar Técnico del #Campeonísimo 🐐



Recordamos con orgullo, cariño y respeto el gran legado que nos dejó Don Tomás Balcázar ⬇️https://t.co/AFeZJmEQLO — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) April 26, 2020

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Ирландии Майкл Робинсон умер на 62-м году от онкологии. После окончания карьеры он проживал в Испании, где работал спортивным журналистом и телекомментатором.

Экс-капитану «Ренна» и обладателю двух Кубков Франии Луи Кардье было 77 лет. Он также вызывался в сборную Франции. А в Англии не стало 72-летнего ветерана «Лидс Юнайтед» и национальной сборной Тревора Черри.