Звезда мексиканского футбола 1950-х и дед Чичарито скончался на 89-м году жизни

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Легендарный мексиканский футболист Томас Балькасар скончался 26 апреля в возрасте 88 лет.

В 1948—1958 годах он выступал за один из лучших клубов страны — «Гвадалахару», в составе которой провёл около 350 матчей и завоевал много титулов. Балькасар также приглашался в национальную сборную. На чемпионате мира 1954 года он поразил ворота команды Франции. Внуком Балькасара является звезда современной сборной Мексики Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито.

Ранее сообщалось, что «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова.

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