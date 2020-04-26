Звезда мексиканского футбола 1950-х и дед Чичарито скончался на 89-м году жизни
В 1948—1958 годах он выступал за один из лучших клубов страны — «Гвадалахару», в составе которой провёл около 350 матчей и завоевал много титулов. Балькасар также приглашался в национальную сборную. На чемпионате мира 1954 года он поразил ворота команды Франции. Внуком Балькасара является звезда современной сборной Мексики Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито.
- Levantó nuestra primera Liga 🏆— CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) April 26, 2020
- Mundialista en Suiza 1954 🇲🇽
- Anotó nuestro gol 500 ⚽️
- Ganó 5 Ligas más como Auxiliar Técnico del #Campeonísimo 🐐
Recordamos con orgullo, cariño y respeto el gran legado que nos dejó Don Tomás Balcázar ⬇️https://t.co/AFeZJmEQLO
Ранее сообщалось, что «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова.