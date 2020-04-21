«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова
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«Реал» глубоко сожалеет о смерти Иннокентия Самохвалова, игрока «Локомотива». Наш клуб выражает соболезнования его семье, партнёрам по команде и тренерскому штабу, а также всем фанатам «Локомотива», — говорится в сообщении.
20 апреля стало известно, что 22-летний Самохвалов скончался из-за острой сердечной недостаточности во время пробежки около дома.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды.