«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

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Мадридский футбольный клуб «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью защитника московского «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова
  • © Официальный сайт ФК «Казанка»

«Реал» глубоко сожалеет о смерти Иннокентия Самохвалова, игрока «Локомотива». Наш клуб выражает соболезнования его семье, партнёрам по команде и тренерскому штабу, а также всем фанатам «Локомотива», — говорится в сообщении.

20 апреля стало известно, что 22-летний Самохвалов скончался из-за острой сердечной недостаточности во время пробежки около дома.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды.

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