Бразильский боец намерен отобрать у россиянина Яна статус претендента на титул чемпиона UFC

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Бразильский боец смешанных единоборств Марлон Мораес поделился мнением о своём следующем сопернике, россиянине Петре Яне.

«Мне предстоит поединок с очень техничным бойцом и крепким парнем. В данный момент я даже не думаю о титульном бое — только о том, как победить следующего соперника. Я очень много работал и должен показать свои способности, если хочу победить его. У Петра отличная серия, он победил нескольких очень крепких бойцов, UFC о нём высокого мнения. Думаю, что он является следующим претендентом на титул. Если это так, то почему бы мне не подраться с ним и не забрать его место? Надеюсь, что наша встреча состоится», — цитирует Мораеса MMA Fighting.

31-летний бразилец занимает первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, а 27-летний Ян — третью. Чемпионом в данном дивизионе является американец Генри Сехудо.

Ранее Ян заявил, что Сехудо ещё не получал как следует по голове.

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