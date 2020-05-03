Ян: Сехудо ещё не получал как следует по голове

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Российский боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян считает, что может победить действующего обладателя пояса в данном дивизионе американца Генри Сехудо.
Ян: Сехудо ещё не получал как следует по голове
  • Reuters

«Я вижу, что его можно победить. Да, он хороший атлет. У него есть сильные стороны и волевые качества. Но дело в том, что его просто не били. Он ещё не получал как следует по голове. Посмотрим на него после пары раундов, когда он успеет получить реально хорошие удары. Его борьба перестанет работать после первого раунда, когда оппонент станет скользким», — сказал Ян «Чемпионату».

Следующий бой россиянин должен провести против бразильца Марлона Мораеса. Поединок должен пройти 13 июня.

Ранее Ян показал на видео свою тренировку во время карантина.

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