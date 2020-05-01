Боец Блейдс: некоторые девушки выступают в UFC только потому, что хорошо смотрятся в бикини

Звезда тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кёртис Блейдс выразил мнение, что некоторые девушки-бойцы выступают в UFC только из-за привлекательного внешнего вида.

«Кто-то сможет сказать, что Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович заслуживают того времени, что провели в UFC за счёт своих спортивных достижений, а не за счёт демонстрации своей сексуальности? Но если вы действительно настоящий болельщик ММА, то разве можете поверить, что Ванзант и Остович находятся в ростере UFC, кроме как за то, что они хорошо выглядят в бикини», — цитирует Блейдса MMA Junkie.

Американский боец также выразил мнение, что ряд спортсменок жалуется на то, что многие болельщики оценивают их исключительно из-за внешних данных, но тем не менее не стесняются зарабатывать на этом.

Блейдс провёл 16 поединков в профессиональной карьере, одержал 13 побед (десять — досрочно) и потерпел два поражения, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. В июне он должен был сразиться с Александром Волковым, но турнир был отменён из-за коронавируса.

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, высказался о возможном поединке с соотечественником Александром Емельяненко.