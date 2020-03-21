«Для меня он всегда будет лучшим»: Роналдиньо исполняется 40 лет

21 марта свой 40-й день рождения отмечает обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо. Бразилец наиболее известен по выступлениям за испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и сборную страны. За свою карьеру он выигрывал чемпионаты Италии и Испании, а также Лигу чемпионов и чемпионат мира. Как Роналдиньо стал одним из ярчайших футболистов начала XXI века — в материале RT.

Невероятный дриблинг

При упоминании фамилии легендарного бразильца каждый прежде всего вспомнит о его замечательной технике. Благодаря своему умению обращаться с мячом Роналдиньо заставил полюбить футбол ни один миллион болельщиков по всему. Многие фанаты до сих пор считают его одним из эталонов дриблера.

Филигранная техника бразильского вундеркинда была видна ещё во время его выступлений за «Гремио». Уже тогда, в конце 90-х годов, Роналдиньо поражал не только болельщиков, но и соперников невероятными футбольными шедеврами.

В результате о 20-летнем игроке узнали во французском «Пари Сен-Жермен», который стал первым европейским клубом в карьере атакующего полузащитника. Во Франции Роналдиньо продолжил показывать свой невероятный арсенал технических приёмов и сходу стал лидером команды.

Фантастические голы

Стоит отметить, что не только потрясающая техника сделала Роналдиньо легендарным. За свою карьеру бразильский полузащитник стал автором множества голов, которые достойны считаться одними из красивейших в истории футбола. Он умел исполнять на поле абсолютно любой технической элемент, в результате чего запомнился забитыми мячами абсолютно на любой вкус.

Одним из самых запоминающихся является его гол в матче с лондонским «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2004/05. Хавбек «Барселоны» оказался в метре от линии штрафной синих, сделал пару обманных движений и точно закинул мяч в верхний угол ворот Петера Чеха.

«С самого начала было ясно, что Лео и Криштиану — величайшие футболисты. И в частности потому, что никто не думал, что они смогут столько лет продержаться таком уровне. Но наибольшее впечатление на меня произвёл именно Рональдиньо, хоть он и не пользуется таким же широким признанием. Для меня он всегда будет лучшим», — цитирует Деку AS.

Также полузащитник славился акробатическими этюдами, некоторые из которых превращались в красивейшие голы. Один из таких был оформлен в матче чемпионата Испании с«Вильярреалом». Роналдиньо получил передачу с фланга в штрафной, обработал мяч и исполнил удар через себя.

Кроме того, Ронни запомнился фирменными забегами с мячом на 50 метров, а также умением реализовывать стандартные положения. За свою карьеру карьеру он 39 раз раз забивал прямым ударом со штрафного, а ещё 66 добавил с 11-метровой точки.

Чемпионат мира 2002 года

Для Роналдиньо мундиаль 2002 года в Японии и Южной Корее можно считать звёздным часом. Он приехал на него в статусе талантливого молодого игрока, а покинул в ранге одной из главных звёзд планеты. В составе национальной команды Бразилии он занял место легендарного Ромарио, что теоретически должно было лишь затруднить ему выступление на турнире, но хавбек справился с ролью одного из лидеров селесао.

Юный Роналдиньо с ходу принялся оправдывать оказанное ему доверие. Сначала он отличился в матче группового этапа против сборной Китая, а после сотворил один из своих главных голов в карьере. Произошло это в игре 1/4 финала со сборной Англии. На тот момент четырёхкратные чемпионы заработали штрафной в 35 метрах от ворот соперника, а исполнять его вызвался Ронни. Перед ударом он заметил, что голкипер англичан Дэвид Симэн выдвинулся вперёд и направил мяч точно над ним, в верхний угол. Подопечные Луиса Филипе Сколари взяли верх со счётом 2:1 и вышли в полуфинал.

Матч 1/2 финала футболист пропустил из-за дисквалификации, однако в финале против Германии вышел на поле с первых минут, составив трио атакующих игроков с Роналдо и Ривалдо. Бразилии удалось обыграть немцев, а Роналдиньо уже в 22 года поднял главный футбольный трофей над головой.

«Барселона»

Если чемпионат мира стал началом карьеры спортсмена, то выступление за «Барселону» — её венцом. Бразилец пополнил состав каталонского клуба летом 2003 года за скромные по нынешним меркам €32,25 млн. Следующие пять лет он являлся символом команды, а с его именем до сих пор ассоциируется целая эпоха в истории сине-гранатовых.

В первом же сезоне Роналдиньо забил 22 мяча и отдал 11 передач в 45 матчах за новый коллектив и получил приз лучшему иностранному футболисту чемпионата Испании. Уже через год он помог «Барселоне» выиграть Примеру, а спустя два года — победить в Лиге чемпионов. Причём в финале главного клубного турнира Старого Света был повержен грозный на тот момент «Арсенал», за который выступали Тьерри Анри, Робер Пирес и Эшли Коул.

«Роналдиньо — тот, кто сделал больше всего, чтобы восстановить самооценку «Барселоны», которая в то время была низковата… Он играл фантастически в течение многих лет, выигрывал чемпионаты и Лигу чемпионов. Роналдиньо — игрок другого уровня. Пока не появился Месси, я не видел никого, кто играл бы как Роналдиньо», — приводит слова Хосепа Гвардиолы Goal.

В целом, сезон-2005/06 можно назвать одним из самых ярких в карьере Волшебника. Хавбек демонстрировал запредельные статистические показатели, собрав коллекцию из 26 голов и 24 результативных пасов. Тем не менее, самым ярким моментом того соревновательного года стал матч с «Реала» в Мадриде. В той встрече каталонцы обыграли своего главного соперника со счётом 3:0, а бразилец стал автором двух забитых мячей. Болельщики заклятого врага были настолько впечатлены игрой полузащитника, что стоя аплодировали лидеру соперника.

«Из-за тебя мне приходилось страдать. Но как любитель футбола я всегда наслаждался твоей игрой», — спустя много лет написал многолетний голкипер «Реала» Икер Касильяс, в том матче стоявший в воротах.

Также об игре бразильца высказался Лионель Месси. Бразилец и аргентинец оказались в команде в один год. Но пока будущий обладатель шести Золотых мячей выступал за дубль, Волшебник покорял всех своей игрой.

«Роналдиньо очень мне помог. Я попал в команду, когда мне было 16 — 17 лет, и мне пришлось непросто рядом со всеми этими звёздами футбола Но он наставлял меня, помогал освоиться, и в итоге я перестал нервничать. Я всегда выискивал его на поле, но, к сожалению, нам выпало не так много лет, чтобы поиграть вместе. Кроме того, мы тогда не так часто играли. Мне бы хотелось побольше поиграть с Рональдиньо», — признался Месси Eurosport.

«Золотой мяч»

Примечательно, что Роналдиньо стал одним из последних, кому удалось завоевать «Золотой мяч» до наступления эры Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Бразильский футболист был награждён почётной наградой в 2005 году, опередив в голосовании англичан Фрэнка Лэмпарда из «Челси» и Стивена Джеррарда из «Ливерпуля».

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Ещё более знаковой эту победу бразильца делает тот факт, что в сезоне-2004/05 ему не удалось выиграть Лигу чемпионов. «Барселона» уступила «Челси» на стадии 1/8 финала и ограничилась победой в чемпионате страны. Однако даже это не помешало Роналдиньо взять верх в голосовании за звание лучшего футболиста Европы.

При этом стоит отметить, что количество индивидуальных трофеев в коллекции Роналдиньо могло быть и более внушительным. Так, ещё годом ранее он был в шаге от завоевания «Золотого мяча». Издание France Football внесло его в число трёх главных кандидатов на награду, однако победа досталось украинскому форварду «Милана» Андрею Шевченко.

В 2006 году полузащитник также мог претендовать на трофей, однако в тот год проходил чемпионат мира, который традиционно оказывает большое влияние на формирование списка соискателей награды. Бразилия провально выступила на мундиале, а Роналдиньо даже не был включён в список номинантов. И это несмотря на успехи в испанской Примере и Лиге чемпионов. В результате «Золотой мяч» достался итальянцу Фабио Каннаваро, который в составе сборной Италии стал триумфатором первенства планеты.

Неизменная улыбка

В память футбольных болельщиков Роналдиньо вошёл в образе гениального футболиста, с лица которого никогда не сходила улыбка. Подобной была и его игра, которая не давала грустить как болельщикам клубов, за которые он выступал, так и соперникам.

«Криштиану Роналду — лучший футболист чемпионата Испании, а Роналдиньо — лучший в истории. Никто с ним не сравнится. Он всегда улыбался, забивал блестящие голы, обладал шикарной техникой и творил настоящее волшебство», — заявил португалец Луиш Нани.

При этом бывший наставник спортсмена Франк Райкард выразил мнение, что Роналдиньо не скоро забудут.

«Он доставлял зрителям массу радости, просто играя в футбол, и сам получал удовольствие. Роналдиньо делал разницу между просто хорошей командой и действительно звёздной дружиной. Он в одиночку мог решить исход встречи. Стиль, техническая оснащённость и неизменная улыбка делали его объектом обожания всех истинных ценителей футбола», — заявил бывший тренер «Барселона» Франк Райкард.

Однако всем также запомнится эпизод, когда бразилец после забитого мяча не смог сдержать слёз. Произошло это в 2012 года спустя несколько дней после кончины отчима футболиста. Роналдиньо, тогда защищавший цвета бразильского «Атлетико Минейро», расплакался прямо на поле после забитого мяча в ворота «Фигейренсе».

Россия

В последние годы бразилец очень посещал Россию и помогал в развитии отечественного футбола, а также привлечения внимания к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Так, в 2017-м он принял участие в открытии парков соревнований в Казани и Санкт-Петербурге, а годом спустя принял участие в церемонии закрытия мундиаля.

Также бразилец посетил первый матч грозненского «Ахмата» после смены названия в сезоне-2017/18. Он отметил, что всегда рад приезжать в Россию. Перед игрой он нанёс символический удар по мячу, а также сделал совместное фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В октябре 2017-го Роналдиньо в очередной раз посетил страну и поучаствовал в матче, посвящённом 65-летию президента России Владимира Путина. Легендарный бразилец вышел на поле в составе российской команды вместе с Валерием Карпиным и Александром Кержаковым в матче против команды Италии.

«Я уже много раз приезжал в Россию, здесь меня встречают замечательные люди. В этой стране мне всё больше и больше нравится находиться», — признался Роналдиньо.