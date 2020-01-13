Давление на чемпионку: Горячкина завершила вничью гостевую часть матча с Цзюй за мировую шахматную корону

Претендентка на шахматную корону Александра Горячкина с позиции силы провела чёрными фигурами шестую партию против китаянки Цзюй Вэньцзюнь. До заключения мирного договора гроссмейстеры сделали рекордные в нынешнем противостоянии 105 ходов. После шести встреч счёт в матче за звание чемпионки мира равный. В понедельник соперницы переедут из Шанхая во Владивосток, где запланирована вторая часть матча. По мнению 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, психологическое преимущество на стороне россиянки.

Горячкина сыграла чёрными с позиции силы

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина сыграли вничью в шестой партии матча на первенство мира по шахматам. Претендентка действовала чёрными фигурами и владела преимуществом. Наиболее интересные события на доске развернулись в миттельшпиле (позиционном маневрировании, следующем за дебютом. — RT). В результате активного размена фигурами китаянка сохранила пять пешек и чернопольного слона, а Горячкина — столько же пешек и коня.

Компьютер в этой ситуации отдавал небольшое предпочтение россиянке, в то время как эксперты склонялись к ничьей. Начиная с 58-го хода соперницы перешли к изнурительной позиционной борьбе. Без серьёзного просчёта или зевка гроссмейстеров конвертировать ситуацию на доске в победу было практически невозможно. Тем не менее Цзюй и Горячкина не стали беречь силы перед решающими партиями, а попытались измотать друг друга.

Варианты манёвров по понятным причинам были весьма ограниченны. Чёрные уповали на рейды коня, который безуспешно пытался напасть на пешку f. Белому слону оставалось крейсировать между диагоналями, благо все пешки замерли на «нужных» ему чёрных клетках. В задачу короля китаянки попутно входила защита пешек, попадавших в поле боя.

Наиболее примечательное положение этой стадии игры сложилось на 71-м ходе, когда конь Горячкиной одновременно атаковал с поля h5 свою главную цель и короля на g3. Бить пешку, впрочем, было нельзя ввиду неизбежности вилки: Цзюй Вэньцзюнь нанизала бы своим слоном на одну диагональ коня и короля, что с подключением к делу белого короля ознаменовалось бы для чёрных потерей фигуры.

В итоге шахматистки на протяжении почти 50 ходов не произвели ни одного размена. Чемпионка мира и претендентка на титул пожали руки лишь после 105-го хода. Судя по всему, исходом остались недовольны и та и другая. Цзюй Вэньцзюнь провела неубедительную партию белым цветом, всерьёз рискуя потерпеть второе поражение подряд. А Горячкина, хоть и действовала с позиции силы, не воспользовалась представившейся возможностью на 100%.

Шестая партия получилась самой продолжительной в матче. Теперь противостояние прервётся на три дня. Спортсменки покинут Шанхай и переберутся во Владивосток, где запланированы шесть следующих партий и, если потребуется, тай-брейк. По мнению многих экспертов, смена дислокации должна дать небольшое преимущество Горячкиной.

Счёт после первой половины матча за звание чемпионки мира ничейный — 3:3. Результативными в нём вышли четвёртая и пятая партии, в которых оппонентки обменялись победами белыми фигурами. Причём во втором случае Цзюй Вэньцзюнь капитулировала уже на 51-м ходу. До этого россиянке удалось получить качество — против двух её ладей у китаянки оставались ладья и конь.

«Психологичное преимущество на стороне Саши»

Как отметил вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин, после неудачной для себя партии Горячкина сумела перестроить игру.

«Именно этого не хватало ей в начале матча, когда она закрылась и пыталась играть технически. Выясняется, что китаянка в сложных позициях тоже ошибается. И не надо бояться такой игры. Саша избрала очень правильную стратегию, которая принесла ей важнейший спортивный результат», — приводит слова эксперта «Р-Спорт».

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Изначально Цзюй Вэньцзюнь считалась фаворитом. В пользу чемпионки говорили преимущество в опыте, возрасте и положении в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) — второе место против четвёртого. Однако 21-летняя россиянка смогла по-хорошему удивить шахматную общественность. Ход матча за мировую корону доказывает неслучайность успеха Александры в турнире претенденток.

Тогда, в июне 2019 года, Горячкина опередила ближайшую из преследовательниц, украинку Анну Музычук, на 1,5 очка. При этом за два тура до финиша её отрыв от второго места был ещё более внушительным — 2,5 балла. Стабильно высокий уровень игры Горячкина продолжила показывать и в Китае.

По мнению 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, в шанхайских партиях россиянка получила психологическое превосходство над конкуренткой. Мэтр шахмат не сомневается, что его соотечественница правильно организовала тренировочный лагерь.

«Саша — просто молодчина, хорошо подготовилась и выдержала удар, когда уступила в четвёртой, но тут же отыгралась в пятой партии. Она устояла в первой части, и теперь психологичное преимущество на её стороне», — цитирует Карпова ТАСС.

Гроссмейстеры поделят призовой фонд в размере $500 тыс. в пропорции 60:40. Однако если после 12 партий счёт матча будет равным и придётся играть тай-брейк, то победительнице достанется лишь 55% от суммы.