Горячкина обыграла Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону
Россиянка Александра Горячкина обыграла действующую обладательницу мировой шахматной короны китаянку Цзюй Вэньцзюнь в пятой партии матча за звание чемпионки мира.
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Российская шахматистка играла белыми фигурами.
Счёт в матче стал равным — 2,5:2,5.
Следующая партия пройдёт 12 января.
Ранее сообщалось, что Горячкина проиграла Вэньцзюнь в четвёртом матче за звание чемпионки мира по шахматам.
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