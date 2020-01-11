Горячкина обыграла Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина обыграла действующую обладательницу мировой шахматной короны китаянку Цзюй Вэньцзюнь в пятой партии матча за звание чемпионки мира.

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РИА Новости

Российская шахматистка играла белыми фигурами. Счёт в матче стал равным — 2,5:2,5. Следующая партия пройдёт 12 января. Ранее сообщалось, что Горячкина проиграла Вэньцзюнь в четвёртом матче за звание чемпионки мира по шахматам.