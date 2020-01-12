Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону
Россиянка Александра Горячкина и действующая обладательница мировой шахматной короны китаянка Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за звание чемпионки мира.
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Партия завершилась после 105-го хода. Горячкина играла чёрными фигурами.
Счёт в матче остался равным — 3:3.
Следующую партию сыграют 16 января во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что Горячкина обыграла Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону.
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