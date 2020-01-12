Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону

Короткая ссылка
Россиянка Александра Горячкина и действующая обладательница мировой шахматной короны китаянка Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за звание чемпионки мира.
Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Партия завершилась после 105-го хода. Горячкина играла чёрными фигурами.

Счёт в матче остался равным — 3:3.

Следующую партию сыграют 16 января во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что Горячкина обыграла Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить