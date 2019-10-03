Перезагрузка ЦСКА, усиление «Химок» и дебют «Зенита»: с чем подходят российские команды к старту в Евролиге

3 октября стартует новый розыгрыш баскетбольной Евролиги ― самого престижного клубного турнира Старого Света. В список его участников вошли три российских коллектива. К действующему чемпиону ЦСКА и имеющим солидный опыт выступлений на континентальном уровне «Химкам» в сезоне-2019/20 присоединится «Зенит». Петербуржцы под руководством Жоана Плазы впервые вступят в борьбу с европейской элитой. Чего ожидать от отечественных коллективов на международной арене ― в материале RT.

Розыгрыш Евролиги в сезоне-2019/20, стартующий 3 октября поединком между подмосковными «Химками» и тель-авивским «Маккаби», будет носить экспериментальный характер. Успешно опробовав и обкатав формат единого регулярного чемпионата с 16 командами (раньше соревнование состояло из нескольких групповых раундов, после которых число его участников неминуемо сокращалось), менеджеры из Евролиги решились на расширение.

С сугубо математической точки зрения, оно, быть может, и незначительное ― претендентов на континентальную корону отныне будет 18, ― но оказавшее серьёзное влияние на график и трансферную политику каждого клуба.

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Всех участников соревнования ожидают сразу девять недель со «спаренными» турами (то есть, двумя матчами за три дня), не говоря уже о том, что им ещё предстоит сражаться за место под солнцем в очень конкурентных национальных чемпионатах.

Учитывать увеличение числа матчей регулярного чемпионата с 30 до 34 ― а, значит, и фактор дополнительной нагрузки на ключевых баскетболистов, помноженный на неминуемые травмы, ― пришлось абсолютно всем. От АСВЕЛа, возвращающего Францию на географическую карту Евролиги, до действующих чемпионов из ЦСКА, активно и весьма нестандартно поработавших над комплектацией состава в летнее межсезонье.

Поэтому-то грядущий сезон Евролиги и обещает быть одним из самых интересных и непредсказуемых за многие годы. Никто наверняка не знает, как проявят себя новички и «возвращенцы», по которым нейтральные болельщики уже успели соскучиться (речь об АСВЕЛе, российском «Зените», немецкой «Альбе», сербской «Црвене Звезде» и испанской «Валенсии»), а также не представляет, насколько эффективными могут оказаться грандиозные капиталовложения «Барселоны», нацелившейся на возвращение в число участников «Финала четырёх».

Сразу трём отечественным коллективам, выходящим на старт регулярного чемпионата (подобное, кстати, происходит всего лишь второй раз в истории), предстоит поучаствовать в грандиозной «мясорубке», но у каждого из них есть собственные козыри, позволяющие ставить амбициозные задачи и успешно их решать.

ЦСКА: масштабное обновление чемпиона

Второй за четыре года триумф в Евролиге автоматически продлил кредит доверия, выданный руководством армейцев наставнику команды Димитрису Итудису. В столице привыкли определять успешность того или иного тренера, исходя из результатов на международной арене (Единую лигу ВТБ ЦСКА не проигрывает вот уже восемь лет подряд), а грек, пусть и не без приключений, но миссию свою успешно выполнил.

Впрочем, сохранять чемпионский состав москвичи не стали. И, пожалуй, правильно сделали: весной 2019-го очередной цикл команды подошёл к концу, и она отчаянно нуждалась в свежей крови, чтобы остаться предельно мотивированной и заряженной на борьбу в каждом следующем поединке.

Задняя линия ЦСКА изменилась до неузнаваемости: команду покинул не только испанский маэстро Серхио Родригес, но и Нандо де Коло с Кори Хиггинсом, с которыми болельщики привыкли ассоциировать успехи эпохи Итудиса. У француза, ставшего бронзовым призёром недавнего Кубка мира в Китае, вроде бы даже были варианты трудоустройства в НБА, хотя в итоге и он, и американский бомбардир остались в Старом Свете, усилив турецкий «Фенербахче» и испанскую «Барселону» соответственно.

Имевший важную роль в ротации Итудиса центровой Отелло Хантер принял предложение «Маккаби», где воссоединился с хорошо знакомым ему специалистом Иоаннисом Сферопулосом. Наконец, не заигравший в Европе с первой попытки Алек Питерс отправился в турецкий «Анадолу Эфес», хотя его потери в стане армейцев, скорее всего, даже не заметят.

Но вместо того, чтобы банально одних звёздных баскетболистов (а назвать Родригеса, де Коло и Хиггинса рядовыми не получается при всём желании) заменить другими, московский клуб действовал чуть более разнообразно. Вообще без громких трансферов, разумеется, не обошлось ― из итальянского «Милана» в столицу России перебрался лучший бомбардир минувшего розыгрыша Евролиги, американский защитник Майк Джеймс, которому штаб Итудиса в случае крайней необходимости может доверить миссию спасения того или иного поединка при помощи чистого индивидуального мастерства.

В остальном ЦСКА комплектовался по двум направлениям: в Москву приглашали либо баскетболистов, имеющих потенциал для роста — вроде немецкого центрового Йоханнеса Фогтманна и американского защитника Рона Бэйкера, ранее выступавшего только в Северной Америке, — либо игроков, способных добавить и без того мощному составу глубины и вариативности.

Так, в составе появились обладающий большим международным опытом латвийский универсал Янис Стрелниекс, способный с одинаковым успехом закрыть позиции разыгрывающего и атакующего защитника, свингмен из испанской «Басконии» Даррун Хиллиард и грек Коста Куфос ― классический габаритный центровой, который при правильном использовании будет «кошмарить» соперников ЦСКА в трёхсекундной зоне.

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С учётом оставшихся в Москве Дэниела Хэккетта, Уилла Клайбёрна и Кайла Хайнса, а также целой россыпи российских сборников во главе с Андреем Воронцевичем и Никитой Курбановым, в распоряжении Итудиса есть полтора десятка исполнителей, с которыми можно играть в совершенно любой баскетбол. И скоростной, и позиционную «тягучку» с бросками на последних секундах владений: инструментов, чтобы навязывать комфортный для себя темп и бить по слабостям оппонентов, у столичного коллектива предостаточно.

Другое дело, что в связи с масштабностью кадровых перестановок ― в команде обновилась почти половина состава и появились шесть новых легионеров, ― тренерскому штабу ЦСКА понадобится время, чтобы заново выстроить всю систему игры и наладить взаимодействие между летними подписантами и старожилами.

Именно поэтому не стоит удивляться поражению красно-синих от «Енисея» в первом официальном матче сезона-2019/20 в рамках Единой лиги ВТБ: что-то подобное обязательно должно было произойти сейчас и непременно повторится ещё разок—другой в осенней части кампании. Сейчас москвичи, которые вряд ли испытают сколько-нибудь значимые проблемы с выходом в плей-офф Евролиги, могут позволить себе рисковать и ошибаться. Момент истины для подопечных Итудиса, как и всегда, настанет весной.

«Химки» и «Зенит»: в борьбе за европейский авторитет

Летние перестановки в двух других российских коллективах, получивших право представлять свою страну в Евролиге («Химки» выступят в самом престижном клубном состязании Старого Света как вице-чемпионы Единой лиги ВТБ, а «Зенит» стал счастливым обладателем уайлд-кард от организаторов турнира), носили даже более глобальный характер ― и на то есть объективные причины.

Подмосковный клуб вряд ли остался доволен своим прошлогодним результатом: имея в своём составе одного из самых высокооплачиваемых баскетболистов континента Алексея Шведа, жёлто-синие задолго до окончания регулярного чемпионата выпали из борьбы за место в зоне плей-офф и в итоге финишировали четвёртыми с конца, одержав лишь девять побед в 30 матчах.

Питерцам, в свою очередь, пришлось пересматривать вообще всю концепцию формирования состава. Быть конкурентной организацией на уровне Еврокубка, где «Зенит» в прошлом сезоне даже не вышел в четвертьфинал, и Евролиги ― это совершенно разные вещи, и 11 новичков (при том, что в заявку на каждый конкретный матч попадают всего 12 человек) данный тезис подтверждают.

Причём в городе на Неве укрепляли не только легионерскую часть ростера, изменившуюся полностью, но и российскую: чтобы достойно сражаться на два фронта, да ещё и с учётом существующего в Единой лиге ВТБ лимита на легионеров, усилий Евгения Воронова, Владислава Трушкина и Антона Пушкова было бы явно недостаточно.

Большое движение на внутреннем рынке переходов запустили как раз «Химки», переманившие из «Зенита» сразу троих видных баскетболистов с российским паспортом: сборников Сергея Карасёва и Евгения Валиева, а также вызывавшегося в национальную команду в прошлом центрового с уникальными антропометрическими данными Андрея Десятникова (его рост составляет 221 сантиметр).

Прибавляем к этому Тимофея Мозгова, вернувшегося из-за океана в давший ему дорогу в большой спорт подмосковный клуб, и получаем уникальную по нынешним меркам ситуацию, когда чуть ли не первоочередное влияние на результаты российской команды в Евролиге станут оказывать доморощенные исполнители.

При том и количественно, и качественно ― ни в коем случае не стоит списывать со счетов Вячеслава Зайцева, Егора Вяльцева и Сергея Моню, которые разгрузят иностранцев и принесут ощутимую пользу как минимум в Лиге ВТБ. Именно химчане отныне обладают самым мощным подбором отечественных баскетболистов в стране.

Хотя и «Зенит» не остался у разбитого корыта. Редкой удачей стоит считать подписание Дмитрия Хвостова, являвшегося де-факто лидером сборной России в последние несколько лет. Андрей Зубков, судя по Кубку мира, находится в отличной форме и является реальным усилением даже под Евролигу. А опыт Антона Понкрашова наверняка будет по достоинству оценён Жоаном Плазой, которому в радикально обновившейся команде крайне необходимы лидеры не только на площадке, а и за её пределами, способные сплотить коллектив вокруг себя.

Тем более что легионерские подписания питерцев не то чтобы не вызывают доверия ― они просто не были настолько громкими, чтобы «взорвать» хотя бы российское информационное пространство. Это нормально для клуба, дебютирующего в Евролиге: пока что «Зенит» не является таким же магнитом для признанных звёзд, как условный ЦСКА, и ему только предстоит сформировать собственную репутацию в элите европейского баскетбола.

Сезон-2019/20 в северной столице начнут либо баскетболисты с именем, уже прошедшие пик профессиональной карьеры (как, например, 34-летний мексиканец Густаво Айон, в чьём послужном списке значатся выступления в НБА и два титула чемпиона Евролиги с испанским «Реалом»). Либо качественные, но малоизвестные исполнители, для которых выступление под началом Плазы ― это возможность громко заявить о себе и ощутимо поднять собственную стоимость на трансферном рынке.

Главное, что необходимо «Химкам» с «Зенитом» ― это обрести стабильность. И тренерской стратегии, и результатов, и состава. В прошлом сезоне жёлто-синих подкосила эпидемия травм, вынудившая добирать игроков на дистанции регулярного чемпионата Евролиги, что ни к чему хорошему не привело. Если в ЦСКА уже давно сформирована победная культура, и «армейцы», с какими бы локальными неурядицами они ни сталкивались, ниже определённого уровня не опустятся, то в Подмосковье и Санкт-Петербурге её нужно выстраивать.

Пользующийся большим авторитетом в Европе Плаза и многоопытный Римас Куртинайтис, не сумевший спасти прошлый сезон «Химок» в качестве кризисного менеджера, прекрасно всё это понимают. Но получится ли у них, наверняка сказать невозможно: серия из двух—трёх поражений или более-менее серьёзная травма ключевого исполнителя запросто могут превратить жизнь даже весьма состоятельного клуба в кошмар. Выходить из таких ситуаций с минимальными потерями способны только истинные топ-клубы, тогда как химчанам и питерцам этот статус в континентальном масштабе только предстоит завоевать.