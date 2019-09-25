В «Химках» рассказали о состоянии баскетболиста Шведа

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Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не примет участия в матче первого тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с польской «Зелёна-Гурой».
В «Химках» рассказали о состоянии баскетболиста Шведа
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В матче не примет участия Алексей Швед, который продолжает восстановление после травмы бедра. Также из-за повреждений не сыграют Энтони Гилл, Тимофей Мозгов, Крис Крамер и Евгений Валиев», — говорится в Instagram «Химок».

Матч между российской и польской командами в рамках Единой лиги ВТБ состоится 25 сентября. Начало встречи — 20:30 мск.

Ранее Кириленко заявил, что российские команды никогда не будут развиваться как НБА.

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