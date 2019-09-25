Кириленко: мы никогда не будем развиваться как НБА

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что у российского баскетбола и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разные пути развития.
Кириленко: мы никогда не будем развиваться как НБА
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мы никогда не будем развиваться как НБА. У нас никогда не будет такого, как в НБА или в студенческом баскетболе. Для кого-то это может стать ударом — как же так, почему мы не стремимся к этому. Потому что у нас свой собственный путь развития. У нас совершенно другая экономическая модель страны. В Америке НБА – это частный коммерческий спорт. У нас — государственная частная программа. Поэтому не стоит даже думать об этом, у нас абсолютно другой путь», — заявил Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket.

Ранее суд взыскал 42,8 млн рублей с экс-главы РФБ Юлии Аникеевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить