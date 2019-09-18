Суд взыскал 42,8 млн рублей с экс-главы РФБ Аникеевой
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- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в суде.
«Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу РФБ в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, 42 млн 883 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.
23 октября 2017 года Чертановский суд Москвы осудил Аникееву на 4,5 года по делу о хищении 44 млн рублей у РФБ. Находящаяся под домашним арестом экс-глава РФБ не явилась на оглашение приговора, после чего была объявлена в розыск.
По мнению следствия, бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани, главный бухгалтер организации Михаил Кочарян и Аникеева в 2014—2015 годах присвоили себе 127 млн рублей за счёт составления подложных документов.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что суд выбрал справедливую меру пресечения для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.