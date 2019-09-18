Суд взыскал 42,8 млн рублей с экс-главы РФБ Аникеевой

Симоновский суд Москвы принял решение удовлетворить иск Российской федерации баскетбола (РФБ) к бывшему президенту организации Юлии Аникеевой на 42,8 млн рублей.

Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу РФБ в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, 42 млн 883 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

23 октября 2017 года Чертановский суд Москвы осудил Аникееву на 4,5 года по делу о хищении 44 млн рублей у РФБ. Находящаяся под домашним арестом экс-глава РФБ не явилась на оглашение приговора, после чего была объявлена в розыск.

По мнению следствия, бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани, главный бухгалтер организации Михаил Кочарян и Аникеева в 2014—2015 годах присвоили себе 127 млн рублей за счёт составления подложных документов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что суд выбрал справедливую меру пресечения для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.