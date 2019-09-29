Базаревич рассказал, что испытывает чувство досады после КМ-2019

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями от выступления национальной команды на прошедшем в Китае Кубке мира 2019 года.

«Главное — ощущение досады. Оно возникло, когда начали выпадать игроки. Я пытался это чувство в себе изжить, но оно постоянно проявлялось: а что, если бы? Нужно признать, что это было тяжело. И морально тоже, ты постоянно думаешь: «Вот у нас всё отлично работало, теперь не работает, нужно придумывать заново, от чего-то отказываться». Ещё более досадно стало от того, как всё закончилось. Возможно, если бы все приехали и не получилось, то было бы ещё досаднее», — приводит слова Базаревича Sports.ru.

Он отметил, что у него нет каких-то глобальных претензий к своей работе, но некоторые моменты всё же его беспокоят.

«Всегда возвращаешься к каким-то моментам и думаешь, что сделал бы по-другому. Но это тяжело оценить. Когда выиграл — молодец, красава, что-то не получилось — ну и ладно. А когда проиграл — сосредотачиваешься на плохом, хотя и в двух матчах не хватило совсем немного. Мне кажется, мы создаём завышенные ожидания. Многие думали, что мы не выйдем из группы, что здоровенные нигерийцы нас сомнут. Хотя они играют туповато, но это было прогнозируемо и понятно», — добавил специалист.

Сборная России не сумела преодолеть второй групповой раунд, но завоевала путёвку на олимпийский квалификационный турнир.

Ранее Базаревич заявил, что FIBA по-крупному облажалась с судьями на КМ-2019.