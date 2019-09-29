Базаревич: FIBA по-крупному облажалась с судьями на КМ-2019

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о судействе на прошедшем в Китае Кубке мира 2019 года.
Базаревич: FIBA по-крупному облажалась с судьями на КМ-2019
  • © fiba.basketball

«Конечно, FIBA по-крупному облажалась с судьями. У каждой команды были претензии: у Литвы случилась истерика, что объяснимо, наказали Эдрю Богута… Перед первой игрой я видел Костаса Ригаса и сказал ему, что не может быть такого судейства, как в товарищеских матчах Нигерии, когда они с разбега в кучу прыгают. Он говорит: «Китайских судей не будет. А остальных мы тут неделю тренировали. Все будет нормально. Потом мы увидели, что такое нормально», — приводит слова Базаревича Sports.ru.

Он отметил, что был очень удивлён тем, что один и тот же судья работал на четырёх матчах сборной России из пяти.

«С Венесуэлой я не мог поверить, что этот японец опять нас судит. Я его даже спросил: «В Москву с нами едешь?» — добавил специалист.

Сборная России не сумела преодолеть второй групповой раунд, но завоевала путёвку на олимпийский квалификационный турнир.

Ранее Базаревич высказал мнение, что Евролига теряет в качестве игр из-за своей погони за НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить