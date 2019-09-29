Базаревич считает, что Евролига теряет в качестве игр из-за своей погони за НБА

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич высказал мнение, что Евролига в своей погоне за Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) теряет в качестве и наносит вред национальным чемпионатам.

«Мне не нравится и то, что Евролига делает с баскетболом — они выжимают сливки, так быть не должно. Евролига сейчас гонится за НБА — и сама теряет в качестве, и национальные чемпионаты убивает. Конечно, когда ты сам в Евролиге, ты весь в шоколаде и смотришь сверху вниз на остальных», — приводит слова Базаревича Sports.ru.

Он отметил, что Европа всегда славилась своим спортивным принципом.

«Мне кажется, везде должна быть ротация клубов. В Италии, когда я там работал, шесть команд могли вылететь в концовке. И это создаёт такую интригу, такие зарубы», — добавил специалист.

Евролига была основана в 1957 году. Начиная с сезона-2015/16 отбор через квалификации был полностью заменён на систему долгосрочных лицензий.

Ранее сообщалось, что Базаревич выступил за расширение Единой лиги ВТБ.