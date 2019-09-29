Базаревич считает, что Евролига теряет в качестве игр из-за своей погони за НБА
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«Мне не нравится и то, что Евролига делает с баскетболом — они выжимают сливки, так быть не должно. Евролига сейчас гонится за НБА — и сама теряет в качестве, и национальные чемпионаты убивает. Конечно, когда ты сам в Евролиге, ты весь в шоколаде и смотришь сверху вниз на остальных», — приводит слова Базаревича Sports.ru.
Он отметил, что Европа всегда славилась своим спортивным принципом.
«Мне кажется, везде должна быть ротация клубов. В Италии, когда я там работал, шесть команд могли вылететь в концовке. И это создаёт такую интригу, такие зарубы», — добавил специалист.
Евролига была основана в 1957 году. Начиная с сезона-2015/16 отбор через квалификации был полностью заменён на систему долгосрочных лицензий.
Ранее сообщалось, что Базаревич выступил за расширение Единой лиги ВТБ.