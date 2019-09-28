Базаревич выступил за расширение Единой лиги ВТБ

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич считает, что в Единой лиге ВТБ должно быть больше российских команд.

«В Лиге ВТБ должно быть 15 российских клубов. Нам нужно больше команд — они не будут проигрывать по 40 очков, подтянутся, возьмут легионеров, будут развивать русских баскетболистов. Представьте, Мотовилов регулярно выходил бы против Де Коло и Родригеса, так не обалдел бы от Кампаццо», — цитирует Sports.ru тренера сборной России.

В настоящее время в Единой лиге ВТБ выступают девять российских клубов, а также по одному представителю из Казахстана, Польши, Белоруссии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Легию» в квалификации баскетбольной ЛЧ.