Базаревич выступил за расширение Единой лиги ВТБ

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич считает, что в Единой лиге ВТБ должно быть больше российских команд.
Базаревич выступил за расширение Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

«В Лиге ВТБ должно быть 15 российских клубов. Нам нужно больше команд — они не будут проигрывать по 40 очков, подтянутся, возьмут легионеров, будут развивать русских баскетболистов. Представьте, Мотовилов регулярно выходил бы против Де Коло и Родригеса, так не обалдел бы от Кампаццо», — цитирует Sports.ru тренера сборной России.

В настоящее время в Единой лиге ВТБ выступают девять российских клубов, а также по одному представителю из Казахстана, Польши, Белоруссии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Легию» в квалификации баскетбольной ЛЧ.

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