Итудис ответил на сравнение новичка ЦСКА Джеймса со Шведом

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал сравнение новичка команды Майка Джеймса с лидером подмосковных «Химок» Алексеем Шведом.

«При всём уважении я не соглашусь с каждым, кто сравнит Джеймса со Шведом. Но я и Шведа не считаю некомандным игроком — он делает за матч 10—11 передач, выводит всех на бросок. Швед делает много бросков? У него достаточно мастерства, чтобы много бросать. Когда он обостряет, выводит партнёров на кольцо и заканчивает игры с 10—11 ассистами. Опять же, повторюсь, не хочу сравнивать Джеймса и Шведа, просто скажу, что Алексей — невероятно крутой баскетболист. Без сомнений, один из лучших в Европе», — приводит слова Итудиса «Чемпионат».

Он отметил, что после перехода в ЦСКА Джеймсу нужно будет адаптироваться к игре команды.

«Нам необходимы его инстинкты, его быстрота и забивные качества. В то же время нам нужно много других вещей, которые он понимает. Пока что я очень доволен тем, как мы общаемся и взаимодействуем», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Уилл Клайберн перенёс операцию на голеностопе.