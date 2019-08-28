Баскетболист ЦСКА Клайберн перенёс операцию на голеностопе

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Форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн перенёс операцию на голеностопе в межсезонье.
Баскетболист ЦСКА Клайберн перенёс операцию на голеностопе
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

Как сообщил пресс-службе ЦСКА главный тренер армейцев Димитрис Итудис, летом Клайберн был прооперирован и в настоящее время приходит в форму. 

Кроме того, специалист рассказал, что новичок коллектива Рон Бэйкер пока не тренируется в связи с повреждением. По его словам, баскетболист приехал из НБА недолеченным, в связи с чем руководство команды пока решило поберечь атлета.

Ранее защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер в беседе с «Известиями» прокомментировал свой переход в московскую команду.

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