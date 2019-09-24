Экс-баскетболист сборной России стал директором по селекции «Бруклина»

Бывший разыгрывающий сборной России Джон Роберт Холден стал директором по селекционной работе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».

Как сообщает клубная пресс-служба, Джон Роберт Холден был назначен директором по селекционной работе. Ранее специалист работал международным скаутом в «Детройт Пистонс» и «Филадельфия Сиксерз».

С 2002 по 2011 год Холден в качестве баскетболиста выступал за московский ЦСКА, а c 2003-го — за сборную России. На его счету победный бросок в финале ЧЕ-2007 с Испанией (60:59).

Ранее сообщалось, что баскетбольная Евролига отказалась от расширения до 20 команд.