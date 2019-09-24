Экс-баскетболист сборной России стал директором по селекции «Бруклина»

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Бывший разыгрывающий сборной России Джон Роберт Холден стал директором по селекционной работе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
Экс-баскетболист сборной России стал директором по селекции «Бруклина»
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

Как сообщает клубная пресс-служба, Джон Роберт Холден был назначен директором по селекционной работе. Ранее специалист работал международным скаутом в «Детройт Пистонс» и «Филадельфия Сиксерз».

С 2002 по 2011 год Холден в качестве баскетболиста выступал за московский ЦСКА, а c 2003-го — за сборную России. На его счету победный бросок в финале ЧЕ-2007 с Испанией (60:59).

Ранее сообщалось, что баскетбольная Евролига отказалась от расширения до 20 команд.

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