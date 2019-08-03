«Соревнования меня мотивировали»: призёр Олимпиады победил рак за полгода и возвращается в спорт

Канадский сноубордист Мак Пэррот заявил, что сумел побороть рак. На избавление от лимфомы Ходжкина серебряному призёру Олимпийских игр в Пхёнчхане потребовалось чуть больше полугода. Сразу после выздоровления он начал усиленно тренироваться, чтобы скорее вернуться в спорт. Уже в конце августа Пэррот планирует выступить на Экстремальных играх в Осло.

Серебряный призёр Олимпиады и пятикратный победитель X-Games, канадский сноубордист Макс Пэррот объявил, что сумел побороть рак и готов вернуться в спорт после пропущенного сезона. На то, чтобы справиться с болезнью, у него ушло чуть больше полугода.

Вплоть до декабря прошлого года карьера Пэррота шла только по восходящей. В 2013-м он стремительно ворвался в число лучших сноубордистов в двух своих самых экстремальных дисциплинах — слоупстайле и биг-эйре, где спортсмены соревнуются в исполнении сложнейших прыжков. Уже в 18 лет Пэррот занял второе место на Экстремальных играх в слоупстайле, а на следующий год завоевал два золота. После ещё одной серебряной медали в биг-эйре он три раза подряд выигрывал главные спортивные соревнования в этой дисциплине. Практически каждый раз при этом Пэррот демонстрировал прыжки, которые до него никто не был способен исполнять.

Зимой 2018 года после очередного триумфа на X Games Пэррот выступил на Олимпиаде в Пхёнчхане. Будучи одним из фаворитов соревнований по слоупстайлу, в финальных заездах он долго не мог собраться. Первые две попытки закончились падениями и ударами головой. Как вспоминал спортсмен позднее, шлем дважды спас его от тяжёлых травм. В такой ситуации многие бы уже и не надеялись на успех, но у Пэррота оставалась ещё одна попытка. Спустившись по склону и выполнив все трюки, он буквально отобрал серебро у соотечественника Марка Макморриса, который за 11 месяцев до этого лежал в коме после падения на сноуборде.

Следующий сезон Пэррот начал с выступления на этапе Кубка мира в Китае, но потом не заявился на этапы Dew Tour, на которых выступают сноубордисты-экстремалы. Вскоре он объявил, что вынужден взять паузу. Спортсмен рассказал, что у него была диагностирована лимфома Ходжкина — онкологическое заболевание лимфатической системы.

«Первые симптомы появились в сентябре, когда я стал постоянно чесаться. В ноябре я заметил на шее шишку, это была вздутая железа. Я встретился с врачом, и он отправил меня на биопсию. За несколько дней до Рождества я узнал свой диагноз. Было тяжело это узнать, но на тот момент для меня было самым сложным принять то, что я должен прервать выступления. Я не пропускал ни одного соревнования семь лет подряд», — рассказывал Пэррот.

Спортсмен отмечал, что теперь ему надо принять участие в новом для себя соревновании, в котором он обязан одержать победу. Когда Пэррот сообщил о своих проблемах, он уже прошёл первый курс химиотерапии.

«Мне осталось 11 курсов, которые проходят примерно каждые две недели. Если всё будет хорошо, то я вернусь к июню. Это будет долгий процесс. Слово «рак» и само лечение меня пугают, но меня окружают прекрасные люди, от моей семьи и друзей исходит позитивная энергия. Я полностью верю в своих врачей. Я могу бороться со всей силой. Хорошо, что у меня нет никаких ограничений по физической активности. Я не могу выполнять трюки, чтобы не рисковать получить травму, но я смогу кататься на сноуборде. Чем больше я буду кататься, тем лучшую форму я буду иметь после химиотерапии», — говорил спортсмен в январе этого года.

В 1993 году такое же заболевание было диагностировано у легендарного хоккеиста Марио Лемье, но в последний день терапии он уже играл за «Питтсбург Пингвинз» и даже отметился голом в матче с «Филадельфия Флайерз». Хорошие новости вскоре стали поступать и от Пэррота. В мае он рассказывал, что с болезнью почти удалось справиться.

«Мне предстоит большое испытание. Всё зависит от конкретного пациента, но у некоторых на восстановление уходит два года. Я же планирую сделать это за два месяца. Этим летом меня ждут серьёзные тренировки, я рассчитываю восстановить силы и выносливость. В последний месяц я стал очень сильно уставать. Пару недель назад мне сделали томографию, и результаты внесли достаточную ясность. Мы убедились, что болезнь почти полностью отступила, а это очень обнадёживает. Однако мне нужно завершить курс лечения, чтобы убедиться, что не осталось ни одной больной клетки. Мне постоянно твердят, что «все пациенты разные», так что у всех организм ведёт себя по-разному. Выздоровление возможно. Некоторым удавалось вернуть силы менее чем за два месяца. Так что это реально», — отмечал он.

В июне Пэррот признался, что начал испытывать проблемы. Терапия отняла у него все силы и мотивацию, так что перед заключительным походом в больницу он думал о том, чтобы сдаться, но всё-таки переборол себя и прошёл заключительный курс, а через месяц сообщил в Instagram, что с болезнью покончено.

«После семи месяцев борьбы с самим собой на пределе возможностей я наконец-то могу сказать, что победил рак!» — написал спортсмен, сопроводив сообщение хештегом «к чёрту рак».

Теперь Пэррот активно работает над возвращением в прежнюю физическую форму и выносливостью. С тех пор как последнее сканирование подтвердило, что раковых клеток не осталось, он тренируется по шесть раз в неделю. В занятия сноубордиста входят игра в теннис и разработка прыжков на батуте.

«Быть может, я слишком рано решил вернуться. Но в этом весь я — действую так всегда и во всём. Так я и стал сноубордистом. Я победил рак, но в плане физического состояния пока ещё не вернулся в норму. Я чувствую, что возвращаю прежнюю мышечную массу, а также силы и выносливость, но впереди ещё большая работа. За последние полгода я немного растерял навыки. Поскольку я не мог кататься на сноуборде, как раньше, мне было непросто», — сказал Пэррот CBC.

Принять участие в соревнованиях Пэррот хочет уже этим летом. Он намерен попасть на X Games в Осло, на которых будут разыгрываться медали в биг-эйре среди сноубордистов. В середине августа он отправится на сбор в Швейцарию, а сами соревнования пройдут 31-го числа.

«О предстоящих соревнованиях в Норвегии я узнал в середине курса химиотерапии, пролечившись три месяца, и эта новость мотивировала меня побороть рак и полностью восстановить былую форму. Обычно наш сезон начинается в ноябре. Я понял, что для меня это шанс поскорее вернуться в спорт и не лишать себя надолго сноуборда», — заключил спортсмен.