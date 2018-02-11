Олимпийским чемпионом по сноуборду в слоупстайле стал 17-летний спортсмен из США

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Американец Редмонд Джерард стал олимпийским чемпионом по сноуборду в дисциплине слоупстайл.

17-летний спортсмен набрал 87,16 балла в своей лучшей финальной попытке. Серебро и бронзу выиграли канадцы Макс Пэррот (86,00) и Марк Макморрис (85,20).

Для сборной США это первая медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Джерард стал третьим в списке самых юных победителей зимних Олимпийских игр среди мужчин. Более молодыми олимпийскими чемпионами становились 16-летние Билли Фиск (США) и Тони Ниеминен (Финляндия).

Ранее россияне стали третьими в коротком танце командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2018.

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