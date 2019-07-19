Уличная драка, оскорбление полиции и договорные матчи: в каких скандалах оказались замешаны европейские футболисты

Футболисты «Ньюкасла» Карл Дарлоу и Джонджо Шелви приняли участие в драке возле пиццерии за семь часов до отлёта в Китай на предсезонный сбор, сообщают СМИ. Бывший чемпион мира в составе сборной Франции Давид Трезеге нахамил полицейским и лишился прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. А бельгийский «Мехелен» был исключён УЕФА из еврокубков на сезон-2019/20 за участие в договорных матчах. Подробнее о случившихся скандалах — в материале RT.

Конфликт после неуместной шутки

Футболисты «Ньюкасла» вратарь Карл Дарлоу и полузащитник Джонджо Шелви приняли участие в уличной драке, сообщают СМИ. В ночь перед вылетом команды на предсезонный турнир в Китай игроки решили поужинать в одной из пиццерий города Морпет неподалёку от Ньюкасла.

Однако мирно провести время не получилось. Глубоко за полночь, за семь часов до вылета в Китай, у футболистов произошёл конфликт с одним из молодых людей.

Тот отпустил нецензурную шутку о причёске Шелви. В ответ Джонджо обозвал обидчика деревенщиной и посоветовал ему отправляться куда подальше, подчеркнув его низкий социальный статус.

В результате на улице возле заведения вспыхнула потасовка, которая не укрылась от глаз любопытных прохожих. Всё происходящее тут же было снято на видео и оказалось в СМИ.

В частности, на кадрах видно, как Дарлоу бьёт ногой в спину молодого человека. Именно вратарь стал одним из самых активных участников драки. При этом Шелви в потасовке участия практически не принимал. К счастью, никто из участников конфликта серьёзных повреждений не получил, полицию на место происшествия вызывать также не стали.

А в десять утра «Ньюкасл» вместе с Шелви и Дарлоу отправился на предсезонный сбор в Китай, где уже успел потерпеть крупное поражение от «Вулверхэмптона» — 0:4.

Впрочем, Шелви в сложившейся ситуации можно понять, ведь он с детства страдает от алопеции (патологического выпадения волос. — RT), а потому подобные шутки воспринимает слишком остро. О своей борьбе с болезнью он ранее рассказывал английским журналистам.

«Это то, с чем я родился. Я упал с лестницы, когда был ребёнком, и сломал себе череп — думаю, это ещё хуже. Пытался вылечиться, когда был моложе. Помню, как мазался специальной мазью и спал в шерстяной шапке на протяжении трёх месяцев. А в «Арсенале» в девятилетнем возрасте мне приходилось тренироваться в бейсболке. Помню, как прогуливался с сестрой по улице, а люди смотрели на мою лысину», — приводит слова футболиста The Guardian.

К слову, Шелви с недельным окладом £70 тыс. является самым высокооплачиваемым футболистом «Ньюкасла». В прошлом сезоне Джонджо сыграл 16 матчей в АПЛ, в которых забил один мяч. В отличие от него, Дарлоу не появился на поле ни разу.

«Вы нищие, бедные собаки»

Во Франции за вождение автомобиля в нетрезвом виде был лишён прав чемпион мира — 1998 Давид Трезеге. Сообщается, что экс-форварда «Ювентуса» остановили на дороге ночью.

Полицейские предложили Трезеге пройти медицинское освидетельствование, однако он от него отказался и согласился на процедуру лишь час спустя.

Помимо этого сообщается, что Давид не просто не захотел выполнять законные требования сотрудников правопорядка, но и оскорбил их, что может только усугубить его положение.

Очевидцы приписывают прославленному футболисту следующую фразу: «Вы нищие, бедные собаки! Вы даже не заработаете €2000».

Также полицейские сообщили, что Трезеге был настолько пьян, что его автомобиль двигался зигзагообразно, создавая серьёзную опасность для других участников движения.

На какой срок Давид останется без прав, пока неизвестно.

Кара за договорные матчи

Не обошлось без неприятных новостей и в соседней Бельгии. Местный «Мехелен» был официально отстранён УЕФА от еврокубков за проведение договорных матчей в чемпионате страны.

В прошлом сезоне команда завоевала Кубок Бельгии и пробилась сразу в групповой этап Лиги Европы. Однако местный Королевский футбольный союз провёл расследование, касающееся ряда матчей «Мехелена» в национальном первенстве, и выявил, что они были договорными.

Любопытно, что в УЕФА изначально отказались отстранять клуб от еврокубков, но после соответствующего решения Бельгийского арбитражного суда изменили свой вердикт.

«Согласно статье 4.02 регламента турнира УЕФА может опираться на то или иное решение национальной или международной спортивной организации, а также арбитражного или государственного суда.

Было принято во внимание, что УЕФА изо всех сил борется с договорными матчами, которые являются серьёзной проблемой современного спорта. Также был учтён тот факт, что Федерация футбола Бельгии после решения БАС убрала «Мехелен» из списка участников клубных турниров УЕФА в сезоне-2019/20.

Апелляционная инстанция УЕФА признала решение ФФБ и БАС отстранить «Мехелен» от участия в турнирах УЕФА и аннулировала своё решение от 15 июля согласно статье 4.02 регламента Лиги Европы», — говорится на официальном сайте УЕФА.