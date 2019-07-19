СМИ: Двое футболистов «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

Футболисты английского клуба «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви и Карл Дарлоу стали участниками уличной драки.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл в одном из ресторанов английского города Морпет. По информации издания, один из посетителей заведения оскорбил Шелви, упомянув его лысину, которая является следствием врождённого заболевания. После этого завязалась потасовка, в которой, как отмечается, наиболее активное участие принимал Дарлоу.

27-летний Шелви играет за «Ньюкасл» с 2016 года. В его активе 8 голов и 19 голевых передач в 111 матчах за клуб. 28-летний Дарлоу является игроком «Ньюкасла» с 2014 года. На его счету 59 матчей, 20 из которых он отыграл на ноль.

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