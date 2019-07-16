Винтовки, пистолеты и ракета воздух — воздух: группировку фанатов «Ювентуса» подозревают в незаконном хранении оружия

Полиция Италии обнаружила склад оружия, который, предположительно, принадлежит одной из фанатских группировок «Ювентуса». Сотрудники правоохранительных органов изъяли автоматические винтовки, пистолеты, патроны и ракету класса «воздух — воздух». Задержаны три человека — в квартире одного из них и была обнаружена большая часть арсенала.

Расследование деятельности неонацистских организаций в Италии привело к неожиданной находке.

Сотрудники антитеррористического отдела полиции Турина совместно с правоохранительными органами Милана, Варесе, Павии, Новары и Форли обнаружили склад боеприпасов, принадлежащий, предположительно, одной из фанатских группировок туринского «Ювентуса». В ходе операции были найдены автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные патроны и даже трёхметровая ракета класса «воздух — воздух». Она была произведена во Франции в 1980 году. В ракете отсутствует боевая часть, однако она может быть заряжена и использована по прямому назначению. Вместе с оружием была изъята фашистская символика.

Боеприпасы были обнаружены в квартире одного из участников фанатского движения, а ракета находилась в самолётном ангаре в городе Павия, расположенном в регионе Ломбардия.

«Была обнаружена связь межу неофашистскими и неонацистскими организациями и фанатским объединением Drughi, а также другими объединениями болельщиков «Ювентуса», — приводит слова одного из руководителей правоохранительных органов Турина, Карло Амбры, портал Football Italia.

К находке привело предыдущее расследование, целью которого было установление связи между фанатским объединением действующего чемпиона Серии А и деятельностью ультраправых экстремистов в Италии. Атрибутика «Ювентуса» и Drughi была обнаружена в офисе местной неонацистской организации.

Масштабный рейд был проведён не только в Турине, но и в других крупных городах севера Италии. В результате были задержаны три человека, однако информация об их непосредственной связи с «Ювентусом» не уточняется. Двое из них имеют итальянское гражданство, один — швейцарское. Как сообщают СМИ, один из подозреваемых — 50-летний Фабио Дель Берджиоло, бывший сотрудник пограничной службы, специализировавшийся на борьбе с мошенничеством. 18 лет назад он баллотировался в сенат Италии.

Правоохранительные органы предполагают, что оружие могло предназначаться для дальнейшей перепродажи. К такому выводу они пришли после прослушивания телефонных разговоров подозреваемых.

«Дель Берджиоло был посредником. Самое главное — что нам удалось предотвратить продажу этого оружия», — цитирует Амбру The Guardian.

Фанатские движения, придерживающиеся правых взглядов, являются настоящей головной болью не только для местных правоохранительных органов, но и для клубов. Один из вопиющих случаев, связанных с их деятельностью, произошёл в конце апреля в Милане в преддверии полуфинальной встречи кубка страны между местным «Миланом» и римским «Лацио». Болельщики столичной команды растянули баннер с именем Бенито Муссолини недалеко от площади, где был казнён диктатор. Примечательно, что акция состоялась за сутки до празднования Дня освобождения Италии от фашизма.

Однако националистические взгляды не остаются за пределами поля. От расистских выходок болельщиков (и не только «Ювентуса») зачастую страдают и футболисты, причём речь не всегда идёт о легионерах. Так, во время матча 30-го тура Серии А, в котором «Кальяри» принимал «Ювентус», болельщики коллектива с Сардинии освистывали темнокожего нападающего Мойзе Кина, являющегося уроженцем Верчелли. Забив победный мяч на 85-й минуте встречи, он побежал праздновать гол к трибунам местных фанатов, чем спровоцировал ещё большее количество оскорблений в свой адрес.

При этом мнения по поводу инцидента разделились. Защитник «старой синьоры» Леонардо Бонуччи обвинил в произошедшем обе стороны, так как, по его мнению, нападающему не стоило провоцировать изначально агрессивно настроенных болельщиков «Кальяри». Но большинство ведущих футболистов встали на сторону Кина, а его агент Мино Райола призвал клубы и Федерацию футбола Италии (FIGC) начать активную борьбу с расизмом.