Винтовки, пистолеты и ракета воздух — воздух: группировку фанатов «Ювентуса» подозревают в незаконном хранении оружия

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Полина Стаменкович
Полиция Италии обнаружила склад оружия, который, предположительно, принадлежит одной из фанатских группировок «Ювентуса». Сотрудники правоохранительных органов изъяли автоматические винтовки, пистолеты, патроны и ракету класса «воздух — воздух». Задержаны три человека — в квартире одного из них и была обнаружена большая часть арсенала.
Винтовки, пистолеты и ракета воздух — воздух: группировку фанатов «Ювентуса» подозревают в незаконном хранении оружия
  • Reuters
  • © Massimo Pinca

Расследование деятельности неонацистских организаций в Италии привело к неожиданной находке.

Сотрудники антитеррористического отдела полиции Турина совместно с правоохранительными органами Милана, Варесе, Павии, Новары и Форли обнаружили склад боеприпасов, принадлежащий, предположительно, одной из фанатских группировок туринского «Ювентуса». В ходе операции были найдены автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные патроны и даже трёхметровая ракета класса «воздух — воздух». Она была произведена во Франции в 1980 году. В ракете отсутствует боевая часть, однако она может быть заряжена и использована по прямому назначению. Вместе с оружием была изъята фашистская символика.

Боеприпасы были обнаружены в квартире одного из участников фанатского движения, а ракета находилась в самолётном ангаре в городе Павия, расположенном в регионе Ломбардия.

«Была обнаружена связь межу неофашистскими и неонацистскими организациями и фанатским объединением Drughi, а также другими объединениями болельщиков «Ювентуса», — приводит слова одного из руководителей правоохранительных органов Турина, Карло Амбры, портал Football Italia.

К находке привело предыдущее расследование, целью которого было установление связи между фанатским объединением действующего чемпиона Серии А и деятельностью ультраправых экстремистов в Италии. Атрибутика «Ювентуса» и Drughi была обнаружена в офисе местной неонацистской организации.

Масштабный рейд был проведён не только в Турине, но и в других крупных городах севера Италии. В результате были задержаны три человека, однако информация об их непосредственной связи с «Ювентусом» не уточняется. Двое из них имеют итальянское гражданство, один — швейцарское. Как сообщают СМИ, один из подозреваемых — 50-летний Фабио Дель Берджиоло, бывший сотрудник пограничной службы, специализировавшийся на борьбе с мошенничеством. 18 лет назад он баллотировался в сенат Италии.

Правоохранительные органы предполагают, что оружие могло предназначаться для дальнейшей перепродажи. К такому выводу они пришли после прослушивания телефонных разговоров подозреваемых.

«Дель Берджиоло был посредником. Самое главное — что нам удалось предотвратить продажу этого оружия», — цитирует Амбру The Guardian.

Фанатские движения, придерживающиеся правых взглядов, являются настоящей головной болью не только для местных правоохранительных органов, но и для клубов. Один из вопиющих случаев, связанных с их деятельностью, произошёл в конце апреля в Милане в преддверии полуфинальной встречи кубка страны между местным «Миланом» и римским «Лацио». Болельщики столичной команды растянули баннер с именем Бенито Муссолини недалеко от площади, где был казнён диктатор. Примечательно, что акция состоялась за сутки до празднования Дня освобождения Италии от фашизма.

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Однако националистические взгляды не остаются за пределами поля. От расистских выходок болельщиков (и не только «Ювентуса») зачастую страдают и футболисты, причём речь не всегда идёт о легионерах. Так, во время матча 30-го тура Серии А, в котором «Кальяри» принимал «Ювентус», болельщики коллектива с Сардинии освистывали темнокожего нападающего Мойзе Кина, являющегося уроженцем Верчелли. Забив победный мяч на 85-й минуте встречи, он побежал праздновать гол к трибунам местных фанатов, чем спровоцировал ещё большее количество оскорблений в свой адрес.

При этом мнения по поводу инцидента разделились. Защитник «старой синьоры» Леонардо Бонуччи обвинил в произошедшем обе стороны, так как, по его мнению, нападающему не стоило провоцировать изначально агрессивно настроенных болельщиков «Кальяри». Но большинство ведущих футболистов встали на сторону Кина, а его агент Мино Райола призвал клубы и Федерацию футбола Италии (FIGC) начать активную борьбу с расизмом.

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