СМИ: Чемпион мира по футболу в пьяном виде оскорбил полицейских и лишился прав

Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге был лишён водительского удостоверения из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, француз, остановленный правоохранителями в Турине, отказался от теста на содержание алкоголя, после чего начал оскорблять сотрудников полиции, назвав их «нищими, бедными собаками, не способными заработать даже €2000».

Отмечается, что Трезеге за свою выходку был лишён водительских прав, а также оштрафован.

Трезеге, завершивший карьеру в 2015 году, широко известен своими выступлениями за туринский «Ювентус». В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года.

Ранее сообщалось, что двое футболистов «Ньюкасла» стали участниками уличной драки.