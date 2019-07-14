«Скрываясь, прошёл пешком 8 км и переплыл Тобол»: экс-чемпиона Казахстана по боксу подозревают в убийстве

Бывшего чемпиона Казахстана по боксу в категории до 57 кг Аслана Муканова подозревают в убийстве. По версии следствия, спортсмен, который в 2018 году успешно дебютировал в профессиональном боксе и в шести боях не потерпел ни одного поражения, ударил ножом мужчину в казахстанском посёлке Алтын Дала. После этого, по данным правоохранительных органов, он скрылся с места происшествия, успел пройти пешком 8 км и переплыть реку Тобол, до того как его задержали.

Казахстанский боксёр Аслан Муканов, выступавший в полулёгком весе, подозревается в убийстве. Спортсмен уже задержан. Сейчас правоохранительные органы проводят досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК Казахстана «Убийство».

Преступление, в совершении которого подозревают Муканова, произошло 11 июля в посёлке Алтын Дала Костанайского района Казахстана. По данным следствия, убитый — родственник арестованного боксёра 32-летний Серик Пшенбаев. Он скончался на месте от полученных ножевых ранений.

В местном МВД считают, что после совершения убийства Муканов скрылся с места преступления и успел преодолеть восемь километров пешком, а также переплыть реку.

«В полицию обратилась жена погибшего. На подозреваемого была распространена ориентировка, объявлен план перехват. Позже было установлено, что похожий человек был замечен в районе посёлка Заречный. В данном месте он был задержан стражами правопорядка. Подозреваемому удалось пройти пешком восемь километров и переплыть Тобол. Орудия убийства при нём не было. Подозреваемый признался, что потерял его», — цитирует пресс-службу Министерства внутренних дел Казахстана портал Liter.kz.

При этом о мотивах совершения преступления пока не сообщается. Предполагается, что Пшенбаев самостоятельно отправился в посёлок Алтын Дала, где якобы планировал встретиться со своей сестрой.

Пять нокаутов и чемпионский титул

Аслан Муканов дебютировал в профессиональном боксе в 2018 году. За свою карьеру он провёл шесть боёв и ни в одном из них не потерпел поражения. Более того, за три месяца до совершения преступления боксёр выиграл свой первый чемпионский титул по версии National Boxing Association.

Кроме того, он трижды выигрывал чемпионат Казахстана и доходил до финала чемпионата мира среди военнослужащих, а также получил звание мастера спорта международного класса по боксу. При этом карьерный путь 31-летнего спортсмена складывался непросто. Несмотря на то что в 2010 году Муканов стал чемпионом Казахстана в весовой категории до 57 кг, а позже завоевал серебряную медаль мирового чемпионата, места в национальной сборной для выпускника костанайской школы «Султан» не нашлось. В статусе чемпиона страны Мусканов должен был принять участие в Азиатских играх в Гуанчжоу в Китае, но решением тренерского штаба на Азиаду отправился другой спортсмен из Казахстана.

В связи с этим в 2012 году боксёр принял решение покинуть родину и попробовать свои силы за рубежом. Разорвав все трудовые соглашения с местной ассоциацией бокса, Муканов заключил соглашение с катарской федерацией. Последние полтора года спортсмен жил и тренировался в Колумбии, где его промоутером был Нельсон Лопес.

По признанию самого Мукаева, принять такое решение его заставила сложившаяся ситуация.

«Мне бы хотелось остаться в Казахстане, вступать за свою страну, участвовать в мировых первенствах и азиатских чемпионатах, но, к сожалению, здесь такой возможности мне не предоставили», — пояснял он журналистам.

Таким образом, все свои бои в статусе профессионала боксёр провёл, проживая в Колумбии. Несмотря на то что выйти на ринг против именитых соперников Муканов не успел, эксперты высоко оценивали его потенциал и дальнейшее развитие на профессиональном уровне.

Об этом говорит и статистика выступлений казахстанского боксёра — из шести боёв пять он завершил нокаутом. Сдержать казахстанца смог лишь Густаво Вера, которому засчитали поражение уже после финального гонга.

Свой последний, титульный бой Муканов провёл 1 марта, завоевав пояс после победы над венесуэльцем Стивеном Монтероссой. Победа была добыта нокаутом в первом раунде.