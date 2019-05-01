Прооперирован и в сознании: вратарь «Порту» Касильяс перенёс инфаркт на тренировке

37-летний голкипер «Порту» Икер Касильяс перенёс острый инфаркт миокарда и был экстренно прооперирован в одной из клубных клиник. Игрок уже пришёл в сознание и находится в стабильном состоянии. Однако дальнейшая карьера вратаря находится под угрозой. Главный врач столичного «Динамо» Александр Ярдошвили считает, что, судя по информации о проведённой операции, испанец не сможет вернуться в футбол.

Приступ

О серьёзных проблемах со здоровьем 37-летнего вратаря «Порту» стало известно из сообщений местных журналистов. Позже детальную картину произошедшего прояснили в самом клубе. На официальном сайте «Порту» появилось сообщение о том, что игрок перенёс острый сердечный приступ, однако благодаря своевременному хирургическому вмешательству его жизнь вне опасности.

«Икер Касильяс перенёс острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в учебно-тренировочном центре «ПортуГайя» в Оливале. В связи с происшествием занятие было незамедлительно прервано, игроку оказали помощь. В данный момент он находится в госпитале. Касильяс здоров, состояние стабильное, проблема с сердцем решена», — сказано в заявлении на официальном сайте «Порту».

Спустя время о состоянии игрока после операции рассказал его друг Альберто Буено. Испанский нападающий «Боавишты» посетил Касильяса в клинике и подтвердил, что вратарь стабилен и находиться в сознании.

Прогнозы

На данный момент главным вопросом для персональных поклонников таланта Касильяса остаётся его возможное возвращение в футбол. Медики призывают не делать поспешных выводов и подождать динамики развития ситуации.

«Иногда в таких случаях пять минут решают многое. Что касается возвращения Икера в ворота, то всё возможно. Здесь многое будет зависеть от того, как будет протекать его восстановление. Безусловно, физические упражнения могут помочь ему вернуться к нормальной жизни», — приводит слова спортивного врача Домингоса Гомеса издание «А Bola».

В свою очередь, главный врач столичного «Динамо» Александр Ярдошвили заявил, что врачи «Порту» не представили общественности детальной информации, и окончательных выводов о состоянии здоровья игрока. Судя по симптоматике и экстренному хирургическому вмешательству, сердце Касильяса не позволит ему вернуться на поле, предположил Ярдошвили.

«Судя по тому, что я понимаю из слов врачей «Порту», у него закрылся один из магистральных сосудов, из-за чего произошла ишемия. Судя по информации СМИ, ему было произведено стентирование. Если это действительно так, то, к сожалению, это конец спортивной карьеры», — рассказал специалист в интервью RT.

Кроме того, медик пояснил, что проблемы с сердцем редко встречаются в профессиональном футболе и чаще затрагивают возрастных игроков. При этом спрогнозировать и избежать приступа было весьма сложно.

«Закупорка сосуда может произойти на фоне нормального состояния, в котором он и находился. Ведь перед сезоном он провёл большое количество медицинских тестов. Такие вещи, к сожалению, могут произойти с любым человеком», — объяснил медик.

О дальнейших взаимоотношениях с опытным голкипером руководство «Порту» пока не распространяется. Контракт Касильяса с «драконами» рассчитан до лета 2020 года, но по согласованию сторон может быть пролонгирован ещё на один сезон.

Реакция

Сообщение о том, что 37-летний испанец попал в больницу, шокировало не только футбольную общественность, но и весь спортивный мир.

Пожелания о скорейшем выздоровлении поступают в адрес голкипера со всех уголков света. Так, первым слова поддержки своему давнему другу адресовал его соотечественник, теннисист Рафаэль Надаль.

«Огромный привет Икеру Касильясу! Будь сильным!» — написал Надаль в своём Twitter.

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1 мая 2019 г.

К прославленному теннисисту присоединились и другие спортсмены. К многолетнему капитану сборной Испании и «Реала» обратились руководство и игроки его бывшего клуба, в частности, нынешний лидер сливочных Серхио Рамос и главный тренер баскетбольного коллектива из Мадрида Пабло Ласо.

Позже официальное обращение появилось и на официальном сайте королевского клуба.

«Реал» обращает слова поддержки Икеру Касильясу. На протяжении всей карьеры он учил нас преодолевать трудности, чтобы прославлять клуб. Он научил нас тому, что никогда нельзя сдаваться, и показал, что каким бы тяжёлым ни был путь к победе, его можно пройти. Коллектив хочет, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее», — говорится в официальном сообщении бывшей команды Касильяса.

Равнодушными не остались и главные конкуренты «Порту» — «Бенфика» и «Спортинг». Оба португальских клуба выразили надежду на то, что вратарь сможет вернуться в большой футбол.

«В этот трудный момент «Бенфика» желает Икеру Касильясу скорейшего выздоровления. Мы надеемся, что спортсмен преодолеет этот сложный этап своей жизни. Будь сильным, Икер!» — приводит текст сообщения «Бенфики» A Bola.

В «Спортинге» выразили надежду, что Касильяс в ближайшее время сможет вернуться на поле.

«Ты нужен нам и всему португальскому футболу!» — заявили в пресс-службе лиссабонского клуба.

В стороне не осталось и руководство «Барселоны». Несмотря на принципиальное противостояние с бывшим клубом Касильяса, сине-гранатовые выразили экс-голкиперу «Реала» свою поддержку и уважение.

Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 мая 2019 г.

«Будь сильным, успешного тебе восстановления», — говорится в сообщение «Барсы».

Вслед за представителями испанского и португальского чемпионатов пожелания о возвращении в футбол направили и другие клубы. В частности, дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль», которому «Порту» уступил в 1/4 нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.

«Каждый человек имеющий отношение к нашему клубу желает здоровья Икеру! Ждём тебя», — сообщается в официальном Twitter мерсисайдцев.

Нападающий «Ювентуса» и бывший партнёр Касильса по «Реалу» Криштиану Роналду также обратился к вратарю в своих соцсетях.

«Держись, мой друг. Надеюсь, ты скоро поправишься», — написал Роналду в Instagram.