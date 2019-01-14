Гениальные сейвы де Хеа, 400-й гол Месси в Примере и возвращение Головина: события воскресенья в европейском футболе

Давид де Хеа побил рекорд сезона АПЛ по количеству сейвов и помог «Манчестер Юнайтед» одержать шестую победу подряд под руководством Уле-Гунара Сульшера. Лионель Месси стал первым игроком, забившим 400 мячей в испанской Примере. А Александр Головин вернулся на поле после дисквалификации. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в ведущих европейских футбольных чемпионатах.

Англия. Шестая подряд победа МЮ и невезение «Тоттенхэма»

Центральным матчем игрового дня стало противостояние «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ. После ухода Жозе Моуринью манкунианцы одержали пять побед подряд во всех турнирах и значительно улучшили своё положение. Очевидно, сменивший португальца Уле-Гуннар Сульшер сумел настроить команду на нужный лад. В результате в Лондоне МЮ продолжил победную серию.

Правда, благодарить за это коллектив должен своего вратаря Давида де Хеа, который во втором тайме совершил целый ряд впечатляющих спасений. Всего же на счету испанца оказались рекордные для нынешнего сезона АПЛ 11 сейвов. После игры Сульшер не скупился на похвалу для голкипера.

«Это фантастика. Очевидно, что если вратарь совершает 11 сейвов, то демонстрирует топ-уровень. Два из этих 11 сейвов были топовыми, остальные же девять от Давида можно было ожидать», — цитирует Сульшера BBC.

В свою очередь, сам тренер превзошёл достижение великого Мэтта Басби, который в сезоне-1946/47 выиграл пять дебютных матчей подряд.

Единственный гол МЮ забил в самом конце первого тайма. Поль Погба идеальной передачей бросил в проход Маркуса Рашфорда, а тот пробил точно в дальний угол. Этот мяч позволил МЮ догнать идущий пятым «Арсенал».

В другом поединке тура «Эвертон» дома обыграл «Борнмут» и прервал двухматчевую серию из поражений в АПЛ.

Уле-Гуннар Сульшер

Reuters

© Eddie Keogh

Испания. Разгром от «Барселоны» и акция болельщиков

В Примере в воскресенье состоялось по-настоящему историческое событие — Лионель Месси стал первым футболистом, которому удалось забить 400 мячей в матчах турнира. Для этого ему понадобилось провести всего 435 встреч.

«Статистика Месси из стратосферы, она невероятная. Но это не только голы, а также и то, какие результаты она приносит. Это из другой галактики», — заявил наставник «Барсы» Эрнесто Вальверде после матча.

Каталонцы в отчётном туре спокойно разгромили «Эйбар». Помимо Месси забивал также Луис Суарес, который оформил дубль.

«Реал», в отличие от «Барсы», хотя и одержал победу над «Бетисом», вновь испытал серьёзные сложности. Поначалу для мадридцев ничто не предвещало беды — Лука Модрич ударом с линии штрафной открыл счёт уже на 13-й минуте. Примечательно, что для нечасто забивающего хорвата этот мяч стал первым в Примере за год. В последний раз он отличался в матче чемпионата Испании 21 января прошлого года.

Казалось, с таким началом проблем у «Реала» не возникнет, но в середине второго тайма хозяева буквально разорвали центр обороны маститого соперника и Серхио Каналес реализовал выход один на один.

В результате от очередной потери очков «Реал» спас Даниель Себальос. Полузащитник вышел на замену незадолго до конца матча, а на 88-й минуте неожиданно взялся пробивать штрафной и сумел отличиться.

Футболисты «Реала» празднуют гол в ворота «Бетиса»

Reuters

© Marcelo Del Pozo

Открылся же игровой день дежурной победой «Атлетико» над скромным «Леванте» с минимальным счётом.

Поклонники команды перед игрой провели специальную акцию, призвав защитника Диего Година остаться в клубе. Сейчас футболист ведёт переговоры о новом контракте. Прежнее же соглашение истечёт уже летом.

Наконец, «Севилья» Квинси Промеса неожиданно уступила на выезде сражающемуся за выживание «Атлетику». Вторую победу подряд команде принёс дубль Иньяки Уильямса. Особенно красивым получился первый мяч нападающего, когда футболист на углу штрафной ушёл от защитника и сильно пробил в дальнюю девятку. Что же касается Промеса, то он вышел на поле лишь за 20 минут до конца и ничем помочь команде не успел.

Италия. «Теннис» от «Интера» и успех «Наполи»

В Италии в воскресенье состоялись сразу три матча национального кубка, которые обошлись без сенсаций. «Фиорентина», «Наполи» и «Интер» спокойно обыграли уступающих в классе соперников.

Особенно легко победа далась миланцам. Нерадзурри с теннисным счётом разгромили представителя Серии В «Беневенто» — 6:2, а аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес отметился дублем.

Франция. Упущенный момент Головина и дебют Фабрегаса

Во Франции состоялось долгожданное возвращение на поле Александра Головина после четырёхматчевой дисквалификации.

В матче с «Марселем» россиянин вышел в старте, но не на привычной позиции полузащитника, а в линии нападения. В центре расположились Юри Тилеманс и именитый новичок Сеск Фабрегас.

В результате Головин провёл не самую удачную игру, а во втором тайме не реализовал стопроцентный момент. После передачи с фланга Александр бил по воротам практически в упор, но не попал в створ.

С другой стороны, Александр поучаствовал в голе в концовке первого тайма. Команды обменялись забитыми мячами и разошлись миром.

Правда, после перерыва «Марселю» удалось забить второй, но судья после просмотра повтора решил взятие ворот не засчитывать.