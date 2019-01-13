«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 22-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил на 44-й минуте Маркус Рэшфорд.

МЮ выиграл все шесть встреч под руководством нынешнего главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Ранее были обыграны «Кардифф», «Хаддерсфилд», «Борнмут» и «Ньюкасл» в АПЛ и «Рединг» в Кубке Англии.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 41 баллами после 22 матчей. «Тоттенхэм» имеет в активе 48 очков и идёт третьим.

Ранее сэр Алекс Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками «Манчестер Юнайтед».