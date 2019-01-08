СМИ: Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками клуба.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на близкий к команде источник, легендарный наставник сказал игрокам, что этот состав снова сделает «Манчестер Юнайтед» доминирующим, успешным клубом. Также он добавил, что верит в них и хочет, чтобы футболисты оставляли на поле все свои силы в каждой игре.

После 21 тура Английской премьер-лиги «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что Фергюсон вернётся в «Манчестер Юнайтед», чтобы консультировать Уле-Гуннара Сульшера.