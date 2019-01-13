Поражение «Арсенала», ничья Черышева и тяжёлая победа «Ливерпуля»: обзор футбольных матчей пятницы и субботы в Европе

«Арсенал» потерпел поражение от «Вест Хэма» в чемпионате Англии по футболу, в то время как «Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу после тяжёлой победы над «Брайтоном». «Валенсия» Дениса Черышева в 11-й раз за сезон сыграла вничью в Примере. «Ювентус», «Милан» и «Лацио» прошли в четвертьфинал Кубка Италии. Алексей и Василий Березуцкие рассказали о работе с Леонидом Слуцким в тренерском штабе голландского «Витесса».

Англия

22-й тур чемпионата Англии начался с сенсации. Лондонский «Арсенал» уступил «Вест Хэму» на его поле, несмотря на постепенно пустеющий лазарет. В строй вернулись Лоран Косельни и Эктор Бельерин, однако их стараний не хватило для успешного сопротивления середняку турнирной таблицы.

Первый тайм претендента на победу не определил — обе команды действовали достаточно активно, но не наиграли на гол. Зато сразу после перерыва игроки «Арсенала» пропустили удар Деклана Райса, которому ассистировал Самир Насри. Скандальный француз провёл первый матч в Премьер-лиге за два с половиной года и сразу же стал автором передачи, которая принесла его команде победу. «Арсенал» не нашёл средства, чтобы так же легко взломать чужую оборону, и потерпел поражение, которое ещё сильнее отдалит лондонцев от зоны Лиги чемпионов.

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Отставание подопечных Унаи Эмери от «Челси» уже составляет шесть очков. Команда Маурицио Сарри заработала такой отрыв после победы над «Ньюкаслом». Первые 40 минут лондонцы позволяли гостям перехватывать инициативу и играть в свой футбол, за что поплатились ответным голом Кирана Кларка в ответ на точный удар Педро Родригеса. Но после перерыва «Челси» не давал усомниться в своей силе. На 57-й минуте Эден Азар собрал на себе всю оборону «Ньюкасла» и отдал пас Виллиану, которому не составило труда вывести свою команду вперёд.

На первом месте турнирной таблицы продолжает осваиваться «Ливерпуль». Поражение от «Манчестер Сити» не пошатнуло позиции мерсисайдцев, но позволить себе вновь совершить подобную осечку они уже не могли. В матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» едва не произошла ещё одна незапланированная потеря очков. Команда показала запредельный настрой во встрече с подопечными Юргена Клоппа и всеми силами старалась добиться нулевой ничьей. Но одна ошибка Паскаля Гросса свела все старания партнёров на нет. Полузащитник сбил в своей штрафной Мохаммеда Салаха, который тут же реализовал пенальти. «Ливерпуль» одержал победу с минимальным счётом и теперь не позволит «Манчестер Сити» приблизиться к себе менее чем на четыре очка.

Пожалуй, самым курьёзным матчем 22-го тура уже сейчас можно признать встречу «Бёрнли» и «Фулхэма». Гости рано повели благодаря голу чемпиона мира Андре Шюррле, но сами же отдали победу. Джо Брайан и Денис Одои ещё к середине первого тайма отличились автоголами. Не прилагая никаких усилий, игроки «Бёрнли» заработали три очка и отошли на безопасное расстояние от зоны вылета.

Испания

В Испании завершается первый круг чемпионата страны. 19-й тур стартовал с матча «Райо Вальекано» и «Селтика», в котором болельщики увидели целую россыпь забитых мячей. Половину из них записал на свой счёт Рауль Де Томас. Нападающий «Райо», права на которого принадлежат «Реалу», оформил хет-трик. После его гола на четвёртой минуте «Селтик» повёл благодаря точному удару Нестора Араухо и автоголу, но Де Томас вывел свою команду вперёд. В компенсированное время Бебе установил окончательный счёт — 4:2 в пользу мадридцев, которые начали выбираться из подвала турнирной таблицы и одержали за три последних тура больше побед, чем за всё предшествующее время.

Субботние матчи такой результативностью не порадовали. «Валенсия» принимала на своём поле «Вальядолид», и Денис Черышев оказался в стартовом составе хозяев. Его команда могла выйти вперёд ещё в начале второго тайма, но Педро Родриго не реализовал пенальти. Спустя несколько минут Даниэль Парехот открыл счёт после прострела Карлоса Солера. Правда, удержать победу «Валенсии» не удалось — Рубен Алькарас поразил ворота соперников прекрасным ударом со штрафного. Клуб Черышева в 11-й раз за сезон сыграл вничью, что является своеобразным рекордом первого круга Примеры.

«Алавес» тоже сыграл вничью, упустив шанс ненадолго оказаться в тройке лучших команд Испании. Команда из Витории потеряла очки в матче с «Жироной», в составе которой уже на 12-й минуте отличился Кристиан Стуани. 32-летний уругваец забил 12-й мяч за сезон и сравнялся по этому показателю со своим известным соотечественником Луисом Суаресом. «Алавес» имел много времени, чтобы добиться победы, но сумел ответить всего лишь одним голом.

Игровой день в Примере завершился драматичным матчем «Вильярреала» и «Хетафе». Благодаря автоголу соперника хозяева поля могли рассчитывать на четвёртую подряд ничью, которая для команды, занимающей предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата, могла бы считаться успешным результатом. Но «Хетафе» стараниями Родригеса Анхеля сумел выйти вперёд на предпоследней минуте. У «Вильярреала» был шанс вновь добиться равенства в счёте — в компенсированное время судья назначил пенальти в ворота гостей. Однако Карл Токо Экамби не сумел реализовать штрафной удар. «Хетафе» предварительно поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Вильярреал» продолжает оставаться явным претендентом на понижение в классе.

Италия

В Италии эти выходные отведены под матчи 1/8 финала Кубка страны. Первым в следующую стадию вышел «Лацио», у которого не возникло проблем с клубом «Новара» из Серии C. В составе римлян с лучшей стороны себя проявил Чиро Иммобиле — он отдал пас Луису Альберто и сам оформил дубль, успев всё сделать в течение первого тайма. Незадолго до перерыва отличился и Сергей Милинкович-Савич, забив мяч в ворота основного голкипера сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини. «Новара» ответила голом престижа с пенальти, но разгрома и вылета из Кубка Италии не избежала.

«Милан» же с трудом добыл путёвку в четвертьфинал. Подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде встречались с «Сампдорией». Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Незадолго до конца второго тайма в составе миланцев на поле вышел 21-летний Патрик Кутроне, и эта замена предопределила исход матча. Молодой нападающий оформил в овертайме дубль и принёс команде натужную победу над генуэзцами.

С тем же счётом (2:0) одержал победу и «Ювентус», уложившись при этом в 90 минут игрового времени. Туринцы победили на чужом поле «Болонью». Оба мяча были забиты ещё до того, как на замену вышел Криштиану Роналду. За него всю работу сделали Федерико Бернардески и Мойзе Кин. 13 и 14 января «Ювентус», «Милан» и «Лацио» узнают своих соперников по четвертьфиналу Кубка Италии.

Франция

«Лилль» начал второй круг чемпионата Франции с того, что ещё прочнее закрепился на втором месте турнирной таблицы. Подопечные Кристофа Галтье обыграли «Кан» со счётом 3:1, завершая встречу в меньшинстве — в концовке матча защитник Зеки Челик получил прямую красную карточку. Тоже претендующий на второе место «Лион» ответил на это ничьей с «Реймсом». По ходу матча подопечным Бруно Женезио приходилось отыгрываться, и от поражения их спас гол Бертрана Траоре.

ПСЖ наблюдает за всеми этим разборками с высоты своего первого места. Парижане недолго горевали по поводу вылета из Кубка Франции и второй раз за сезон разгромили «Амьен». Сначала Эдинсон Кавани реализовал пенальти, а после того, как хозяева поля остались в меньшинстве, по одному голу на свой счёт записали Килиан Мбаппе и Маркиньос. Из-за травм встречу пропускали Неймар и Джанлуиджи Буффон.

Программу субботы должны были завершить три матча, но состоялись только два. «Сент-Этьен» сравнялся с «Лионом» в турнирной таблице после победы над «Генгамом», а «Ницца» поднялась на шестую строчку, набрав три очка в игре с «Бордо». Встреча «Нима» и «Анже» не состоялась из-за протестов во Франции.

Португалия

Первый круг чемпионата Португалии закрывался одним из главных противостояний страны. Лидер турнира, «Порту», принимал на своём поле лиссабонский «Спортинг», который изо всех сил борется с «Бенфикой» и «Брагой» за вторую путёвку в Лигу чемпионов. Несмотря на принципиальный характер матча, зрелищным он не получился. На двоих команды нанесли пять ударов в створ, и все они были отражены. Игроки чаще фолили и получали за это жёлтые карточки, чем радовали болельщиков качественными атаками. Нулевая ничья стала логичным итогом матча.

Нидерланды

В чемпионате Голландии заканчивается зимний перерыв. Клуб Леонида Слуцкого «Витесс» завершает тренировочный сбор в Португалии, где к именитому специалисту присоединились его бывшие подопечные Алексей и Василий Березуцкие. Они рассказали пресс-службе команды, как строится их работа со Слуцким и как болельщики могут их различать.

«Когда мы сюда ехали, знали, что все игроки хорошо технически оснащены и хорошо готовы физически. Мы давно знаем Слуцкого, он отличный тренер. Когда он предложил присоединиться к нему, мы восприняли это с волнением. Это хороший шанс научиться чему-то. Этот период очень важен для нас. Неважно, можем ли мы сами привнести что-то в плане тактики, у нас есть главный тренер. Мы лишь можем ему что-то посоветовать, а он уже сам будет решать», — сказал Алексей Березуцкий.

«Мы знаем тактику и принципы, которые тренер применяет. Нам легко это всё объяснить игрокам. Мы понимаем, какие ошибки совершали, будучи футболистами, когда Слуцкий был нашим тренером, и теперь нам легко донести до игроков, что от них требуется на поле. Как нас различать? А это очень легко! Я ломал нос пять раз, он теперь не совсем обычный. Ещё я более симпатичный, умный и скромный, чем брат», — заявил Василий.