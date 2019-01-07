«Был дезориентирован»: что известно о задержании английского футболиста Руни в США

В середине декабря нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был задержан в аэропорту штата Вирджиния. По данным СМИ, футболиста арестовали за ругань в общественном месте в состоянии опьянения. Представитель игрока заявил, что его клиент принял снотворное вместе с алкоголем и после полёта «был дезориентирован». Какие санкции ждут Руни — в материале RT.

Всего полгода назад Уэйн Руни завершил европейский этап футбольной карьеры и отправился в США. После 16 лет выступления на родине, где он защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», англичанин перешёл в «Ди Си Юнайтед». Форвард сразу стал лидером коллектива и демонстрировал завидную результативность. Так, в 21 матче он отметился 12 голами и дважды признавался лучшим игроком недели. Однако 2019 год начался для него со скандала.

Вечером 6 января британские СМИ сообщили, что в середине прошлого месяца Руни был задержан в аэропорту в США. В качестве подтверждения был представлен протокол, составленный в суде округа Лаудон (штат Вирджиния). Причиной ареста стало использование нецензурной лексики в общественном месте. Также отмечается, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Поведение Руни возмутило многих болельщиков и журналистов, которые требовали подтверждения информации о задержании спортсмена. Впоследствии представитель департамента шерифа округа Лаудон заявил, что футболист действительно был арестован.

«16 декабря 2018 года он был определён в центр предварительного заключения в округе Лаудон по обвинению в нахождении в публичном месте в состоянии опьянения. Позднее он был выпущен под залог», — приводит слова представителя департамента The Sun.

Спустя некоторое время с официальным сообщением выступил представитель футболиста. В нём отмечается, что данный инцидент произошёл в вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Руни прибыл туда после длительного перелёта из Саудовской Аравии, где посещал Гран-при «Формулы-Е».

«Во время полёта Руни принял предписанное количество снотворного и смешал его с некоторым количеством алкоголя. Поэтому он был дезориентирован по прибытии. Он был встречен полицией, которая арестовала его по обвинению в совершении административного правонарушения. Он получил установленный законом штраф и в скором времени был выпущен на свободу», — говорится в заявлении представителя форварда «Ди Си Юнайтед».

Футболист выплатил $25 штрафа, а также $91 за издержки при задержании. Как отметил представитель игрока, Руни выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов за обращение с ним.

Несмотря на тот факт, что правонарушение было административным, поведение спортсмена не могло остаться без внимания клуба. Однако в «Ди Си Юнайтед» подчеркнули, что не считают это достойным публичного обсуждения.

«Мы осознаём интерес СМИ к данному происшествию, но считаем, что это личное дело Уэйна, которое будет рассмотрено внутри «Ди Си Юнайтед», — заявили в клубе.

Однако в Футбольной ассоциации Англии (FA) могут применить более серьёзные санкции к футболисту. Как стало известно The Daily Mirror, в нынешнем году FA собиралась организовать специальный гала-ужин в честь бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Но в свете скандала в организации засомневались, что им стоит устраивать такое мероприятие.

Примечательно, что за последние полтора года Руни уже второй раз становится героем полицейских хроник. Предыдущий инцидент произошёл в сентябре 2017 года — тогда футболист был арестован рядом со своим домом по подозрению в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Спортсмен был задержан сотрудниками местной полиции, но впоследствии его отпустили.

Позднее Руни предстал перед судом, в результате чего был приговорён к 100 часам общественных работ, а также лишён водительских прав на два года. После эпизода Руни принёс публичные извинения.

«Это непростительное поведение, которое вышло за рамки закона. Это было абсолютно неправильно. Я уже попросил прощения у семьи, тренеров, руководителей и всех в «Эвертоне», сейчас я хочу принести извинения всем болельщикам и каждому, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры. Я принимаю решение суда и надеюсь, что смогу возместить ущерб через исправительные работы», — заявил тогда футболист.