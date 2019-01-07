Представитель Руни прокомментировал задержание футболиста в Вашингтоне

Короткая ссылка
Представитель английского форварда «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни рассказал об инциденте с задержанием своего клиента в Вашингтоне.
Представитель Руни прокомментировал задержание футболиста в Вашингтоне
  • Уэйн Руни
  • Reuters

«Во время полёта Руни принял предписанное количество снотворных таблеток, смешав их с некоторым количеством алкоголя. Поэтому он был дезориентирован по прибытии», — приводит слова представителя футболиста Sky Sports.

Отмечается, что Руни был выписан штраф в $116, после чего он был освобождён.

Руни известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Он пополнил состав американского «Ди Си Юнайтед» в 2018 году, провёл за клуб 21 матч и отметился 12 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Руни был арестован в Вашингтоне за дебош.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить