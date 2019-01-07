Представитель Руни прокомментировал задержание футболиста в Вашингтоне

Представитель английского форварда «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни рассказал об инциденте с задержанием своего клиента в Вашингтоне.

«Во время полёта Руни принял предписанное количество снотворных таблеток, смешав их с некоторым количеством алкоголя. Поэтому он был дезориентирован по прибытии», — приводит слова представителя футболиста Sky Sports.

Отмечается, что Руни был выписан штраф в $116, после чего он был освобождён.

Руни известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Он пополнил состав американского «Ди Си Юнайтед» в 2018 году, провёл за клуб 21 матч и отметился 12 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Руни был арестован в Вашингтоне за дебош.