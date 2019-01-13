Подвиги Кучерова, травма Овечкина, рекорд Панарина: как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров набрал ещё три очка за результативность и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне. Артемий Панарин забросил шайбу «Вашингтону» в овертайме и установил клубный рекорд. Евгений Кузнецов прервал 17-матчевую безголевую серию. Александр Овечкин получил травму, из-за которой несколько минут не выходил на лёд. Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ — в материале RT.

Результативность Кучерова

Никита Кучеров провёл очередной выдающийся матч в регулярном чемпионате НХЛ. В игре с «Баффало Сэйбрз» он в 11-й раз за сезон набрал три очка за результативность. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил шайбу и отдал партнёрам две голевые передачи, став ещё более недосягаемым в гонке бомбардиров текущего сезона.

Кучеров мог бы отличиться уже на 26-й секунде матча, но его бросок с дальней дистанции был заблокирован. Зато шайбу подобрал Брейден Пойнт и благодаря своей быстрой реакции открыл счёт.

До конца первого периода «Баффало» вышел вперёд и вёл почти весь матч, пока в заключительной 20-минутке Кучеров не принялся вновь угрожать обороне соперника. На 47-й минуте россиянин отлично сыграл в связке со Стивеном Стэмкосом и забросил 22-ю шайбу за сезон. Вскоре Кучеров отплатил партнёру тем же и помог оформить победный гол. За сезон Кучеров, Стэмкос и Пойнт заработали по 50 очков в личной статистике, что стало абсолютным рекордом для «Тампы».

Впрочем, сам российский нападающий ушёл далеко от этого показателя. Всего в его активе 75 очков в 45 матчах. В последний раз в НХЛ так часто забрасывал и раздавал шайбы Марио Лемье в сезоне-1996/97. Канадец за тот же срок набрал 79 баллов.

«Этот парень делает какие-то волшебные вещи, он просто в ударе. Когда у него так хорошо идут дела, нужно получать от этого максимум», — похвалил Кучерова главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Достижение Панарина

Артемий Панарин, с которым Кучеров хотел бы играть в одной команде, такой результативностью в этом сезоне не обладает. Но он тоже в минувший игровой день вошёл в историю своего клуба. Нападающий установил рекорд «Коламбус Блю Джекетс» по голам в овертайме в течение сезона. Он в четвёртый раз принёс победу команде после третьего периода.

Забросить шайбу в дополнительное время Панарину удалось во втором матче подряд. На этот раз он помог обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Основное время закончилось со счётом 1:1. Несколько минут оборона «Вашингтона» не подпускала никого к своим воротам, пока Никлас Бекстрём не заработал удаление за удар клюшкой. Панарину хватило 12 секунд, чтобы точным броском из левого круга вбрасывания реализовать большинство.

Партнёры отпраздновали гол российского нападающего довольно оригинально. Пьер-Люк Дюбуа исполнил «птичку», проехав на одном коньке и помахав руками. Это фирменный жест форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. В прошлом его нередко критиковали за такое празднование гола, так как это якобы проявление неуважения к сопернику.

Долгожданный гол Кузнецова

Сам Кузнецов тоже мог бы во время матча исполнить «птичку», тем более что повод был. Российский нападающий принёс своей команде одно очко, переведя игру в овертайм на 59-й минуте. Перед этим «Вашингтон» снял вратаря и устроил финальный штурм, чтобы спасти матч. После выигранного в чужой зоне вбрасывания партнёры доставили шайбу Кузнецову, и тот мощно щёлкнул с дальней дистанции.

Уроженец Челябинска прервал 17-матчевую сухую серию — в последний раз он забрасывал ещё 2 декабря «Анахайм Дакс». С тех пор Кузнецов не сидел без дела и заработал 12 баллов за результативность, но исключительно с помощью передач партнёрам.

Российский хоккеист обратил внимание, что игроки «Коламбуса» отпраздновали победу его фирменным жестом. Но Кузнецов нашёл чем ответить.

«Это здорово, что «Коламбус» так отпраздновал. Приятно, что люди думают обо мне, как и в прошлом плей-офф. Помните? Что касается моего гола, то Том Уилсон сказал после игры, что не думал, что я брошу с ходу. Так же, как и ещё 19 тыс. человек. А я помнил, что давно уже не забивал. А чтобы забить, нужно бросать по воротам», — сказал Кузнецов.

Проблемы у Бобровского

Кузнецов своим мощным броском огорчил вратаря Йоонаса Корписало, а не Сергея Бобровского. Российский голкипер продолжает переживать непростые времена в «Коламбусе», из-за чего не вышел на площадку второй раз подряд. Он рассказал, что сейчас наказан за излишние эмоции после недавнего разгрома, учинённого «Тампой».

«Поражение от «Тампы» было тяжёлым для всех нас, это эмоциональный момент. Возможно, мы сыграем с ними в плей-офф. Я позволил себе эмоции, хотя не должен был делать это. У нас была командная встреча. Я всегда стремился быть хорошим партнёром по команде вне зависимости от того, с кем играю. Я говорил об этом команде, вот и всё. Что случилось, то случилось. Мы обсудили ситуацию, всё выяснили и готовы двигаться дальше. Всё случившееся останется между нами», — не стал вдаваться в подробности Бобровский.

Теперь хоккейные журналисты в Северной Америке наперебой утверждают, что россиянин готов сменить команду, в которой начинал свою карьеру в НХЛ. По сообщениям СМИ, Бобровский стал испытывать недовольство после поражения клуба в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

Руководство «Коламбуса» заявляет, что хочет оставить у себя двукратного обладателя «Везина Трофи», но косвенно догадки журналистов подтверждаются рядом событий. Главный тренер команды Джон Торторелла после победы над «Вашингтоном» не стал по традиции называть имя вратаря, который выйдет в следующий раз, а агент хоккеиста встретился с ним в отеле сразу по окончании игры.

Овечкин с травмой

Ещё одним итогом матча «Вашингтона» и «Коламбуса» стала травма Александра Овечкина. Он поранил руку, получив удар клюшкой. Из-за этого в первом периоде российский хоккеист был вынужден не просто сесть на скамейку запасных, а уйти в раздевалку. Там врачи наложили ему швы.

Jason Serbus, the Caps' head athletic trainer, followed Ovi to the locker room when he left the ice in the first period. pic.twitter.com/O2SxQbUxgn — Ian Oland (@ianoland) 13 января 2019 г.

После перерыва Овечкин вернулся на лёд. Травма не помешала ему вступить в игру с новой силой и даже поучаствовать в распасовке перед голом Кузнецова. Но за весь матч Овечкин нанёс всего два броска, что для него является довольно скромным показателем.