В компании с Гретцки и Лемье: Кучеров набрал 70 очков за сезон в НХЛ и повторил достижение легендарных хоккеистов

Российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативный пас в матче НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Нападающий заработал больше 70 баллов за результативность, для этого ему понадобились всего 43 игры регулярного чемпионата. Он повторил достижение нескольких легендарных хоккеистов прошлого и продолжает возглавлять гонку бомбардиров текущего сезона.

25-летний россиянин Никита Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», по итогам матча с «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ установил ряд достижений, благодаря которым сравнялся с великими хоккеистами прошлого.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Флориды, и половина заброшенных шайб стали заслугой Кучерова. Под конец первого периода, когда «Тампа» уже распечатала ворота Сергея Бобровского и уверенно контролировала игру, Кучеров начал очередную атаку по правому борту и перевёл шайбу в центр, куда забегал Брейден Пойнт.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин попытался перехватить передачу, но невольно продолжил атаку соперников. Пойнт получил шайбу и нанёс бросок, который Бобровский отразил, после чего шайба полетела прямо к дежурившим у ворот игрокам «Тампы». Кучеров нанёс бросок с острого угла, и раздалась сирена. Сначала автором гола объявили российского нападающего, но в итоге шайба была записана на Пойнта, задевшего её коньком в последний момент.

Без гола в этот день Кучеров не остался. Его помощь очень пригодилась команде после проваленного второго периода, в котором счёт по броскам был 17:3 в пользу «Коламбуса». В начале последней 20-минутки Кучеров убежал с Тайлером Джонсоном в контратаку, американец оттянул на себя двух защитников и сумел передать шайбу напарнику. Российский форвард подставил клюшку и заставил Бобровского капитулировать в третий раз за матч.

Интересно, что Кучеров по итогам встречи не оказался в тройке лучших игроков. Первой звездой был признан Пойнт, а второе и третье места заняли два других представителя российской диаспоры в «Тампе» — сделавший 31 сейв Андрей Василевский и набравший два очка за голевые передачи молодой защитник Михаил Сергачёв. К слову, Василевский после игры получил приглашение на Матч всех звёзд в Сан-Хосе вместо решившего отдохнуть Кэри Прайса.

Тем не менее Кучеров дождался своего момента славы. Передача на Пойнта стала для уроженца Майкопа 50-й за сезон. Чтобы совершить столько результативных пасов, Кучерову понадобились всего 43 матча. Он стал десятым игроком в истории, которому удалось так быстро раздать полсотни шайб партнёрам. В последнее время аналогичное достижение было на счету Уэйна Гретцки, Марио Лемье, Яромира Ягра и Рона Фрэнсиса в сезоне-1995/96.

Пас на Прайса также принёс Кучерову 70-е очко за результативность. Это тоже стало событием, давно не имевшим аналогов в НХЛ. Набрать столько баллов за 43 матча в последний раз удавалось 19 лет назад Ягру, правда, ему тогда понадобились 38 игр. Но Кучеров пошёл дальше и своим голом набрал 71 очко, продолжив уверенно возглавлять гонку бомбардиров НХЛ. Его ближайший преследователь — Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш» — проигрывает российскому хоккеисту пять пунктов.

Если Кучеров продолжит придерживаться текущего графика, то к концу регулярного сезона сможет набрать 135 очков. Такого никто не добивался вот уже четверть века — с тех пор как Марио Лемье заработал 160 очков в 60 матчах сезона-1992/93. У Кучерова также есть все шансы стать первым российским хоккеистом за семь лет, которому покорится «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру сезона. В последний раз его выигрывал Евгений Малкин.

После матча с «Коламбусом» Кучеров обсуждал не свои статистические рекорды, а возможную игру в одной команде с Артемием Панариным, который, по слухам, может в скором времени найти себе новый клуб.

«Панарин отлично катается и непредсказуем с шайбой, у него шикарный бросок. С этим он и ассоциируется — точный и мощный бросок, рядом с ним игроки становятся лучше и растут. Хотел ли бы я сыграть с ним в одной команде? Да, конечно. Однако Артемий защищает цвета другого клуба», — сказал Кучеров.

Панарин ответил нападающему тем же, сообщив, что хотел бы с ним сыграть, но пока такой вариант возможен только в сборной России.

«Нравится, как Кучеров делает передачи. Отличные, своевременные. Очень уважаю Никиту. Снял ли я у него летом какой-нибудь приём? Мы вместе тренировали один бросок, какой — не скажу. Пусть это будет сюрпризом для вратарей. Наверняка мы сыграем с ним за сборную, и не раз. Что будет кроме этого? Посмотрим», — цитирует Панарина The Athletic.