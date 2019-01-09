Панарин рассказал, хочет ли он играть в одной команде с Кучеровым

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мнением о возможном переходе в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где играет Никита Кучеров.

«Нравится, как Кучеров делает передачи. Отличные, своевременные. Очень уважаю Никиту. «Снял» ли я у него летом какой-нибудь приём? Мы вместе тренировали один бросок. Но я не буду говорить какой, пусть это станет сюрпризом для вратарей. На международном уровне мы наверняка ещё сыграем вместе за сборную, и не раз. Что будет кроме этого? Посмотрим», — цитирует Панарина The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Флориду» в матче НХЛ.