Панарин рассказал, хочет ли он играть в одной команде с Кучеровым
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«Нравится, как Кучеров делает передачи. Отличные, своевременные. Очень уважаю Никиту. «Снял» ли я у него летом какой-нибудь приём? Мы вместе тренировали один бросок. Но я не буду говорить какой, пусть это станет сюрпризом для вратарей. На международном уровне мы наверняка ещё сыграем вместе за сборную, и не раз. Что будет кроме этого? Посмотрим», — цитирует Панарина The Athletic.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Флориду» в матче НХЛ.