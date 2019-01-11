Рекорды Овечкина, дубль Панарина, 26 спасений Василевского: как россияне ведут свои команды к победам в НХЛ

Александр Овечкин отметился дублем и помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин вышел на 50-е место в истории лиги по количеству набранных очков и стал одним из 17 хоккеистов, которым удавалось забросить 700 шайб за карьеру. Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин дважды поразил ворота соперника во встрече с «Нэшвилл Предаторз», а голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков в игре с «Каролина Харрикейнз».

Рекорды Овечкина

Капитан «Вашингтона» опровергает теорию, согласно которой у спортсменов неминуемо случается небольшой спад после чемпионского сезона, особенно если он стал для них первым. На данный момент прошло уже более половины регулярного чемпионата, и всё это время Овечкин демонстрирует невероятную мотивацию и результативность. Он явно не против повторить прошлогоднее достижение и во второй раз подряд поднять над головой Кубок Стэнли.

После 42 проведённых встреч в его активе значилось 30 заброшенных шайб. Он занимал первую строчку в гонке снайперов. Правда, конкуренты находились в опасной близости. Так, форвард «Баффало Сейбрз» Джефф Скинер уступал ему всего два точных броска. Недалеко был и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес с 27 шайбами.

И в матче с «Бостоном» капитан столичного коллектива показал, что и не думает сбавлять обороты. В середине второго периода он выкатился из-за спины защитника и огорчил Ярослава Галака точным кистевым броском, а в самой концовке встречи поразил пустые ворота соперника, укрепив преимущество «Вашингтона». Россиянин воспользовался ошибкой форвардов «Брюинз» и через всю площадку отправил шайбу точно в створ.

Этот гол позволил Овечкину выйти на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота. На данный момент в его активе 33 заброшенные шайбы, такой же результат у легендарного Марио Лемье. Если капитан «Вашингтона» не сбавит темп, то уже в нынешнем сезоне может смело претендовать на вторую позицию. От бывшего форварда «Чикаго Блэкхокс» Мариана Госсы его отделяет всего семь точных попаданий. Лидирует же в этом рейтинге Уэйн Гретцки (40 голов).

Кроме того, благодаря двум голам в матче с «Бостоном» Овечкин вышел на 50-е место в рейтинге бомбардиров НХЛ. В активе форварда «Кэпиталз» теперь 1170 очков (638 голов + 532 результативные передачи). Таким образом, он смог повторить результат легендарного Бобби Халла. Всего девять баллов необходимо Овечкину, чтобы обойти своего соотечественника Сергея Фёдорова и стать самым результативным россиянином в истории лиги. При этом не стоит исключать, что уже в этом сезоне Александр сможет ворваться и в число 45 лучших. На данный момент на счету легендарного нападающего «Филадельфия Флайерз» Бобби Кларка значится 1210 очков.

Также Овечкин вошёл в число 17 хоккеистов, которым удавалось забросить 700 и более шайб за свою карьеру с учётом плей-офф. Чтобы войти в топ-15 ему осталось оформить всего семь голов — именно столько необходимо, чтобы обойти финна Яри Курри.

После матча Овечкин явно находился в приподнятом настроении и отдал свою клюшку юной болельщице клуба.

Дубль Панарина и отсутствие Бобровского

Продолжает держать высокую планку и Артемий Панарин. С 22 декабря форвард «Коламбус Блю Джекетс» выдал впечатляющую результативную серию из семи матчей, в которых набрал 11 (4 + 7) баллов и помог своему коллективу одержать пять побед. Прервалась серия лишь в предыдущей встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которой хоккеисты из Огайо уступили со счётом 0:4. Однако в домашней игре с «Нэшвилл Предаторз» они смогли реабилитироваться и победили со счётом 4:3 в овертайме. Главной звездой встречи стал именно Панарин, оформивший дубль.

Сначала Артемий вывел команду вперёд в концовке третьего периода, а после забросил победную шайбу в ходе дополнительной пятиминутки. Примечательно, что оба гола стали результатом отменной реализации численного преимущества.

Своим точным броском Панарин помог войти в историю своему тренеру. В матче с «Предаторз» наставник «Блю Джекетс» Джон Торторелла одержал 600-ю победу в НХЛ. Ранее ни одному американскому тренеру такая вершина не покорялась.

При этом «Коламбус» проводил встречу без основного голкипера Сергея Бобровского. Перед началом сезона россиянин заявил, что не собирается продлевать контракт со своим нынешним клубом. Из-за этого его отношения с руководством клуба серьёзно испортились. По всей видимости, сейчас мы наблюдаем последствия этого.

«Существуют определённые ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру. Произошёл инцидент, в котором Сергей Бобровский не сумел оправдать их, поэтому мы решили отстранить его от состава на игру с «Нэшвиллом». Это внутреннее дело клуба, больше комментариев не будет», — цитирует пресс-служба «Коламбуса» генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена.

Спасения Василевского и передача Кучерова

26-ю победу в основное время одержал и лидер НХЛ — «Тампа-Бэй». В предыдущих 18 матчах «Лайтнинг» потерпели всего два поражения и были фаворитами в игре с середняком чемпионата — командой «Каролина Харрикейнз». Флоридцы пропустили первыми, но больше не позволили соперникам поразить свои ворота. Причём голкипер Андрей Василевский оформил 26 сейвов и по праву может считаться одним из главных творцов командного успеха.

Не ушёл со льда без набранных очков и Никита Кучеров. Лидер бомбардирской гонки НХЛ отметился результативной передачей. Теперь в активе россиянина 72 очка, то есть на четыре больше, чем у его ближайшего преследователя Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш». К слову, точный пас 86-го номера «Тампа-Бэй» помог Брэйдену Пойнту оформить дубль и взлететь на четвёртое место в рейтинге снайперов. В последних пяти встречах канадец забросил уже шесть шайб. На данный момент на его счету 28 взятий ворот.

Достойный матч провёл и голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин. Во встрече с «Филадельфией» россиянин отразил 20 бросков, но всё равно не смог принести своей команде победу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу одного из главных аутсайдеров НХЛ. «Флайерз» смогли прервать восьмиматчевую безвыигрышную серию, в чём им помог и Иван Проворов. Защитник не отметился результативными действиями, зато заблокировал три броска.

«Сент-Луис» на своём льду обыграл «Монреаль», причём также сделал это не без участия своего российского легионера. Владимир Тарасенко проводит не самый удачный сезон, поэтому каждое очко для него на вес золота. В игре с «Канадиенс» он отметился голевой передачей и теперь имеет в активе 24 (12 + 12) балла за результативность. К слову, при этом он довольствуется лишь 96-м местом в списке лучших бомбардиров НХЛ.