«Полтора года он работал на износ»: как за океаном отреагировали на отказ Овечкина от участия в Матче всех звёзд

Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд. По словам хоккеиста, ему необходим недельный перерыв, чтобы восстановиться перед возобновлением регулярного сезона. Решение форварда «Вашингтона» поддержали как коллеги спортсмена, так и болельщики. Многие представители СМИ отметили, что любители хоккея не должны критиковать Овечкина за этот шаг, поскольку только сам спортсмен может оценить своё состояние.

Участие Александра Овечкина в восьмом за его карьеру в НХЛ Матче всех звёзд болельщики и эксперты под вопрос не ставили. Овечкин, капитан действующего обладателя Кубка Стэнли, лидер лиги и один из главных любимчиков североамериканской публики, по результатам зрительского голосования был избран капитаном сборной Столичного дивизиона и по традиции должен был стать одним из «фронтменов» хоккейного уикенда в Сан-Хосе. Однако сам россиянин решил иначе.

«Спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня. Это сложное решение, мне нравится участвовать во всех мероприятиях. Но в это время года, учитывая мой возраст, мы решили взять недельный перерыв. Это сложно, но так будет лучше для меня», — приводит слова российского хоккеиста обозреватель The Washington Post Изабель Хуршудян в своём Twitter.

Ovechkin just said that “at my age,” he feels like his body needs a break. Talked to MacLellan and Reirden, and this was what everyone felt was best. — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 2 января 2019 г.

Учитывая показатели Овечкина в шести последних встречах 2018 года, в которых после лучшей голевой серии в карьере (14 игр подряд) Александр не забил ни одной шайбы, решение 33-летнего капитана «Кэпиталз» многие эксперты назвали логичным. Ведь, отказываясь от участия в хоккейном шоу, Овечкин получает дополнительное время на отдых с семьёй, восстановление и подготовку к регулярному сезону. Игнорируя перелёт в Сан-Хосе, российская звезда НХЛ сможет самостоятельно распоряжаться недельным перерывом в период с 23 января по 1 февраля.

Кроме того, для Овечкина нынешний отказ от звёздного уикенда уже не первый. Три года назад хоккеист принял такое же решение, мотивируя его опасениями усугубить полученную ранее травму нижней части тела.

Однако срыв запланированного лигой сценария Матча всех звёзд согласно регламенту НХЛ будет стоить Овечкину дисквалификации на один матч регулярного сезона. Об этом сообщил известный североамериканский репортёр Крис Куц.

«НХЛ подтверждает, что Александр Овечкин пропустит один матч регулярного чемпионата, из-за того что не поедет на Матч звёзд», — отметил журналист.

NHL confirms Alex Ovechkin will have to miss one regular-season game since he will skip NHL All-Star Game. — Chris Kuc (@ChrisKuc) 2 января 2019 г.

«Он знает своё тело лучше»

Отсутствие российского форварда в составе участников главного хоккейного шоу года ожидаемо вызвало бурную реакцию хоккейного мира, болельщиков и экспертов по обе стороны океана.

Так, главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден заявил, что полностью поддерживает решение своего хоккеиста.

«Да, у Александра нет травмы, но можно ли сказать, что он здоров на 100%? Большинство игроков на данный момент ответят «нет» на этот вопрос, так что мы можем сказать подобное и про Овечкина. Это его решение, и мы в организационном плане его полностью поддерживаем. Он получал много игрового времени, последние полтора года работал на износ. Этот перерыв позволит получить отдых, который ему необходим. Он знает своё тело лучше, и я ожидаю, что он вернётся более сильным, чем когда-либо», — цитирует Рирдена The Washington Post.

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Поддержал решение Овечкина и олимпийский чемпион по хоккею Дариус Каспарайтис. По словам экс-защитника «Питтсбурга», на решение 33-летнего форварда могло повлиять в том числе и рождение ребёнка. 18 августа у Овечкина и его супруги Анастастии Шубской родился первенец Сергей.

«Я прекрасно понимаю Сашу. Он устал и морально, и физически, ведь в прошлом году у «Вашингтона» был долгий плей-офф. Плюс нельзя забывать, что у Овечкина родился ребёнок. Человека нужно понять. Всё-таки эта игра несерьёзная, так что несколько дней отдыха пойдут Овечкину на пользу. Саша побудет с семьёй, с ребёнком. На такое мероприятие, как Матч звёзд, нужно ехать с удовольствием», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

Кроме того, Каспарайтис призвал журналистов, преимущественно североамериканских, с пониманием отнестись к решению капитана «Вашингтона» и повременить с критикой.

«Наверное, как всегда, не поймут Овечкина журналисты, они могут начать лить грязь. Не хочется, чтобы это произошло», — отметил Каспарайтис.

Однако опасения золотого призёра Олимпийских игр не оправдались. Так, журналист NBC Пол Росс назвал Овечкина одним из лучших хоккеистов за всю историю существования лиги и заявил, что россиянин имеет право самостоятельно принимать подобные решения.

«Овечкин может больше ничего не делать в своей карьере. Он и так в топ-10 за все времена. То же самое касается и Сидни Кросби. Люди, которые расстроены всем этим, не имеют представления, что это за спорт», — написал репортёр в своём Twitter.

Ovechkin doesn’t need to do anything else in his career. He’s top 10 all time. Same with Crosby. People who are upset about this do not have a clue about what this sport is about. Infuriated me — Paul Ross (@RealPaulRoss) 2 января 2019 г.

Изабель Хуршудян заявила, что хоккеист, сыгравший 106 матчей в прошлом сезоне, заслуживает уважения.

«Межсезонье у Овечкина было короче на месяц, чем у игроков других клубов. В прошлом сезоне он сыграл суммарно 106 матчей. Кроме того, в 33 года он минимум на 10 лет старше других капитанов команд дивизионов на Матче всех звёзд — Макдэвида, Мэттьюса, Маккиннона. Среднее игровое время Александра — 21 минута 9 секунд, и это на одну минуту больше, чем в прошлом сезоне. Он лидирует в лиге по голам и проводит лучший чемпионат с 2009 года, когда ему было всего 24. Он заслужил уважение», — отметила Хуршудян в своём Twitter.