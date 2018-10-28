«Жене надо интенсивно работать»: что говорили о выступлениях Медведевой и Туктамышевой на Гран-при Канады

Победа Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады показала, что она является бойцом за самые высокие места как на национальных, так и на мировых соревнованиях. Об этом заявил её наставник Алексей Мишин. При этом канадский тренер Брайан Орсер отметил серьёзный прогресс в катании своей подопечной Евгении Медведевой и добавил, что его главная задача — вывести россиянку на новый уровень.

Второй этап Гран-при по фигурному катанию запомнился российским болельщикам прежде всего успехом Елизаветы Туктамышевой, которая завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Причём ей удалось обойти не только талантливейшую японку Мако Ямаситу, но и свою соотечественницу Евгению Медведеву.

По окончании соревнований, победительница сказала, что не довольна своим выступлением в последний день турнира, несмотря на завоёванную награду.

«Произвольную программу откатала не так хорошо. Сильно нервничала, упала во время исполнения тройного акселя. Счастлива, что смогла победить, однако мне ещё предстоит много работать», — цитирует Туктамышеву пресс-служба официального сайта Международного союза конькобежцев (ISU).

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Спортсменка отметила, что намерена выступить на этапе Гран-при, который пройдёт в Японии, а также рассказала, каким аспектам собственной программы собирается уделить особое внимание.

«Хочу улучшить тройной аксель и сделать прокат как можно лучше», — заключила Туктамышева.

При этом эксперты оказались гораздо более высокого мнения о выступлении Туктамышевой, чем сама спортсменка. Так, её наставник Алексей Мишин особо отметил тот факт, что фигуристка не боится исполнять сложные технические элементы.

«Наверное, она единственная женщина у нас в России пока, да и в мире пока, которая делает тройной аксель на этапе Гран-при. Фигуристка, которая в своей программе имеет данный элемент, это уже спортсмен другого века, другого поколения. Это радостно. Я во всей своей тренерской жизни уделял первостепенное значение многооборотным прыжкам», — цитирует Мишина РИА Новости.

Наставник выразил мнение, что все любители фигурного катания поддерживают и любят Туктамышеву, а также высоко оценил её перспективы в нынешнем сезоне.

«Её победа не гарантирует следующие, но, по крайней мере, показывает, что Лиза — реальный боец за самые высокие места как на национальных соревнованиях, так и на мировых», — добавил Мишин.

Поздравил Туктамышеву и другой известный специалист Илья Авербух. По его мнению, победа на этапе Гран-при в Канаде придаст фигуристке «мотивацию, силы и веру в себя на весь сезон». При этом он не считает, что данный успех россиянки позволяет причислять её к главным фаворитам всего соревновательного года.

«Уровень женского фигурного катания сейчас очень высок. Может выстрелить любая тёмная лошадка, как это произошло, например, с японской спортсменкой Мако Ямаситой. Объективно, она была самой сбалансированной и фактически выиграла произвольную программу, несмотря на то, что уступила несколько десятых Медведевой. Фаворитов сейчас нет», — добавил Авербух.

«Наша задача — вывести Женю на новый уровень»

Что касается серебряной медалистки Олимпийских игр в Пхёнчхане, то для неё Skate Canada начался с провала в короткой программе, по итогам которой она занимала лишь седьмое место в турнирной таблице. Причиной этого стало падение при исполнении тройного флипа. Но в заключительный день турнира ей удалось наверстать упущенное и взойти на пьедестал почёта.

«Сегодня чувствовала себя как дикий зверь. Когда жалеешь себя, это ужасно как для психологии, так и для физического состояния. Благодарна Брайану Орсеру, что он помог мне в эмоциональном аспекте», — заявила Медведева на пресс-конференции.

Спортсменка призналась, что намерена пропустить ближайшие этапы Гран-при и выступить на соревнованиях в Гренобле, которые пройдут с 23 по 25 ноября.

«Сегодня был не лучший мой прокат, допущено немало ошибок. До следующего этапа Гран-при во Франции есть ещё три недели. За это время я могу сделать многое. Хочу улучшить катание и сосредоточиться на технике, вращениях и прыжках. В Гренобле я должна победить, чтобы обязательно выйти в финал соревнований», — добавила российская фигуристка.

Её наставник Брайан Орсер не стал критиковать Медведеву за третье место на Skate Canada и предпочёл сосредоточиться на положительных моментах. Он отметил, что они находятся в начале долгого пути, однако уже делают серьёзные успехи.

«В самом начале я сказал Жене, что надо быть терпеливой. Мы способны придумать программы, с которыми она может выиграть конкретные соревнования, но я смотрю на картину в целом, на перспективу. Мы работаем над чем-то большим, масштабным, а это требует времени и труда», — цитирует Орсера телеканал «360».

Он отметил, что уже сейчас можно заметить значительные улучшения в её катании и выразил мнение, что Медведева будет прогрессировать и в будущем.

«Мы очень много работали над катанием, над его базой. Это занимает месяцы, может быть даже год. Она схватывает быстро, но пока не до конца. И когда мы добьёмся этого, разница будет очевидна. Это её путь. Речь не только о музыкальности или хореографии. Нет, у неё уже хорошие основы, и её тренировали лучшие специалисты в мире фигурного катания. Но наша задача — вывести Женю на новый уровень», — подчеркнул канадский специалист.

По его словам, поражения терпели даже самые великие фигуристки, а главная задача Медведевой — продолжать усиленно работать над собой.

«Надо правильно понимать свои сильные стороны и знать, к каким соревнованиям ты подойдёшь в форме, выигрывать их. Всем нужно набраться терпения и работать», — заключил Орсер.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов также выступил в поддержку Медведевой. Он отметил, что россиянка не должна никому ничего доказывать, а также восхитился уровнем её катания.

«Медведева — большая молодец. Татьяна Анатольевна Тарасова сказала удивительную вещь: «С возвращением, Женя». А она что, куда-то уходила? Она не пропускала сезон. Если человек сменил тренера, это не значит, что у Медведевой кризис. Продемонстрировала прекрасное катание, стала взрослее. Мне понравилась её произвольная программа», — отметил Урманов.

При этом Авербух был не так оптимистичен в оценках выступления Медведевой. Он заявил, что «минимальный отрыв от Ямаситы в произвольной программе нельзя назвать уверенной победой Евгении», а также отметил, что россиянка допускает много ошибок в исполнении технических элементов.

«Для Евгении это очень важный турнир. Вхождение в сезон. У неё достаточно много ошибок, которые незаметны для зрителей, но их видят специалисты. Очень много прыжков с недочётами и минусами. В технической базе тоже достаточно подводных камней, над которыми Жене надо интенсивно работать», — сказал Авербух.

Он отметил, что Медведева достаточно много уступила Ямасите в технике, но смогла компенсировать это с помощью артистизма.

«Медведева — лидер женского фигурного катания. Женю все обожают, судьи дали ей высокую вторую оценку, за счёт которой она и обошла Ямаситу. Если смотреть только на технику, то в произвольной программе она проиграла японке почти пять баллов. Вопросов очень много, но главное, что Медведева в строю», — отметил специалист.

По его словам, Медведевой скоро удастся справиться с волнением и показывать более высокие результаты.

«Она должна быть лучше на следующем этапе Гран-при и попадать в финал чемпионской серии. Третье место — это далеко не гарантия выхода в следующую стадию первенства», — добавил Авербух.

«Они вернутся в Москву окрылёнными»

Ещё одним приятным моментом стало выступление российских танцоров Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова. Спортсмены блестяще выступили в произвольной программе и завоевали серебряные медали, уступив лишь лидерам мирового сезона — американскому дуэту Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью.

«Мы очень довольны тем, как этот турнир прошёл для нас. Не обошлось без мелких ошибок, но в целом мы прогрессируем и движемся вперёд. Наш следующий шаг — этап Гран-при во Франции. У нас есть месяц, и мы будем много работать над танго и произвольным танцем», — заявил Кацалапов.

AFP

© Geoff Robins

Фигуристы также снискали похвалу со стороны Авербуха. Известный специалист заявил, что Синицына и Кацалапов являются очень одарёнными атлетами, от которых уже давно ждут высоких результатов.

«Какие-то вещи психологического плана не позволяли ребятам выстрелить — в прошлом сезоне они вообще не смогли отобраться в сборную. Нельзя забывать о том, что Никита Кацалапов с Еленой Ильиных становился чемпионом Олимпиады в Сочи в командном зачёте и бронзовым призёром в индивидуальном выступлении. Это очень опытный партнёр», — заявил Авербух.

Тренер отметил их успехи в произвольной программе и выразил надежду, что успех на Гран-при Канады лишь добавит атлетам уверенности в себе.

«Уверен, они вернутся в Москву окрылёнными и продолжат работу. Их основная проблема была в области психологии, а сейчас они получили такой карт-бланш. Это возрождение. Канада им пошла в плюс», — заключил Авербух.

Успех своих подопечных отметил и наставник Александр Жулин, который выразил надежду, что Синицына и Кацалапов будут успешно выступать и в будущем.

«Теперь можно сказать, что начали сезон хорошо, будем бороться дальше. Но пока мы всё равно в начале пути», — заявил специалист