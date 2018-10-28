Жулин прокомментировал выступление Синициной и Кацалапова на этапе Гран-при в Канаде

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Тренер российских фигуристов, выступающих в танцах на льду, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин прокомментировал выступление своих подопечных на этапе Гран-при в канадском Лавале.
Жулин прокомментировал выступление Синициной и Кацалапова на этапе Гран-при в Канаде
  • Reuters

«Теперь можно сказать, что начали сезон хорошо. Будем бороться дальше. Тем не менее пока мы всё равно в начале пути», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он также остался доволен, что дуэт смог выполнить основные поддержки, которые были максимального четвёртого уровня.

По итогам двух программ пара заняла второе место.

Ранее сообщалось, что Кацалапов и Синицина довольны своим выступлением на этапе Гран-при в Канаде.

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