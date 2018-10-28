Кацалапов и Синицина довольны своим выступлением на этапе Гран-при в Канаде

Российский фигурист Никита Кацалапов, который выступает в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, заявил, что их дуэт остался доволен своим выступлением на втором этапе Гран-при в канадском Лавале.

«Мы очень довольны тем, как этот турнир прошёл для нас. Не обошлось без мелких ошибок, но в целом мы прогрессируем и движемся вперёд», — цитирует спортсмена официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Кацалапов отметил, что следующим турниром для пары станет этап Гран-при во Франции.

«У нас есть месяц, и мы будем много работать над танго и произвольным танцем», — сказал он.

Этап Гран-при во Франции будет проходить с 23 по 25 ноября.

Ранее Синицина и Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде.