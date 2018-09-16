Сражение до последней секунды: сборная России по баскетболу обыграла Болгарию в квалификации Кубка мира — 2019

Сборная России одержала победу над командой Болгарии в матче второго тура решающего раунда квалификации Кубка мира по баскетболу 2019 года. Матч проходил в подмосковных Химках. Самым результативным игроком в составе команды Сергея Базаревича стал защитник Алексей Швед, набравший 22 очка и совершивший пять результативных передач.

Опасный аутсайдер

Перед матчем со сборной Болгарии российские баскетболисты впервые с начала отборочного турнира Кубка мира столкнулись с необходимостью побеждать любой ценой. Неудача в Чехии в совокупности с победами прямых конкурентов в параллельных встречах прилично усугубила турнирное положение подопечных Сергея Базаревича, и новое поражение в планы одного из лучших отечественных специалистов совершенно точно не входило.

Серьёзного впечатления болгарская дружина не производила только на первый взгляд. Да, в её составе есть лишь два баскетболиста, имена которых известны широкому кругу болельщиков (речь о натурализованном защитнике Ди Босте и форварде Александаре Везенкове, в межсезонье сменившем испанскую «Барселону» на греческий «Олимпиакос»). Но, как правильно отметил накануне встречи главный специалист по игре в обороне в составе российской сборной Никита Курбанов, в последние годы уровень национальных команд в Европе прилично подравнялся и вчерашние середняки с аутсайдерами в отдельных поединках запросто могут дать бой признанным грандам. А иногда и сенсационно обыграть их: в минувший четверг парни Любомира Минчева неожиданно уложили на лопатки французов со звездой НБА Николя Батюмом в составе.

Поэтому лёгкой прогулки у сборной России и не получилось — даже несмотря на выигранную с двузначной разницей в счёте первую четверть. Болгария ожидаемо сделала ставку на связку более или менее звёздных лидеров, и она работала, несмотря на грандиозное «но»: отечественные баскетболисты оперативно усадили на фолы славящегося великолепной персональной защитой Боста (который, кстати, проведёт ближайший клубный сезон в составе «Химок»), благодаря чему существенно снизили его эффективность. Американец провёл на площадке менее получаса и сумел отметиться лишь семью очками, смазав девять из 11 бросков с игры, что для приглашённого исполнителя, безусловно, является грандиозным провалом.

Базаревич, нужно сказать, сделал выводы из чешского фиаско, и российская команда даже в весьма облегчённом составе не провалилась на подборе.

А она могла, пусть классических пятых номеров хотя бы европейского уровня в Болгарии нет уже давно. Наставнику сборной удалось донести до своих подопечных ключевую мысль: дело не только в антропометрических данных, но ещё и в готовности включаться в борьбу за каждый бесхозный мяч.

И упомянутый выше Курбанов, и Семён Антонов, и особенно Владимир Ивлев, за отведённые ему 18 минут написавший целый учебник о пользе «грязной» работы, к призыву главного тренера прислушались. Как следствие, болгарские баскетболисты набрали лишь пять очков так называемого «второго шанса». Их в матче с до предела облегчённой сборной России, проводившей осеннее международное окно сразу без нескольких именитых представителей передней линии (в первую очередь Тимофея Мозгова), смело можно списывать на статистическую погрешность.

Герой Швед

Но главным героем баскетбольного вечера в Подмосковье всё же стал не кто-то из ролевых исполнителей, каждый из которых выполнял задание на игру с запредельной самоотдачей, а лидер отечественной дружины Алексей Швед. В бросковой составляющей он не сумел превзойти Везенкова (оба записали себе в актив по 22 балла при идентичном проценте реализации атак с поля), но при этом прибавил к основному статистическому показателю семь подборов, пять результативных передач и даже один блок-шот. Он, между прочим, пришёлся на заключительную четверть и позволил сборной России удержать минимальный перевес, невероятно важный в ключевые мгновения поединка.

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Решающим, что, казалось бы, удивительно для встречи, завершившейся с разницей в четыре очка, стал данк Алексея за пять с небольшим минут до финальной сирены, которого не случилось бы без самоотверженных действий Дмитрия Кулагина в собственной трёхсекундной зоне. Защитник «Локомотива-Кубань» пошёл до конца в борьбе с капитаном сборной Болгарии Павлом Мариновым, чисто выбил мяч у него из рук, когда форвард уже готовился внести его «с мясом» в чужое кольцо, и инициировал быстрое нападение, увенчавшееся попаданием Шведа без какого бы то ни было сопротивления.

Так вместо потенциальных «+3» сборная России получила комфортные «+7», отыгрывающиеся только за три владения, и не оглядывалась назад вплоть до окончания основного времени, не предоставляя оппоненту ни малейшего шанса на спасение. Игроки Базаревича сражались за каждый отскок, а родные кольца помогали им, чем могли: из 29 штрафных бросков болгарские баскетболисты реализовали лишь 16. Причём промахивались с линии все подряд — и Везенков, и Бост, и едва не ставший икс-фактором матча Димитар Димитров, «просыпавшийся» в те минуты, когда игра у болгарских звёзд откровенно не шла.

Победа в отчётной встрече и поражение Финляндии от получивших накануне болезненный урок французов подняли российскую дружину на третью строчку турнирной таблицы группы К, дающую путёвку на Кубок мира. Но с каждым днём всё более очевидно, что судьба команды Базаревича будет зависеть от результатов личных встреч с «сусьенги», ближайшая из которых состоится 30 ноября.