Сборная России по баскетболу победила Болгарию в матче отбора КМ-2019

Сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.

Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась со счётом 77:73 в пользу хозяев площадки.

Наибольшую результативность в составе сборной России показал Алексей Швед, набравший 22 очка. В активе Сергея Карасёва — 13 очков, ещё 10 очков в копилку команды принёс Семён Антонов.

За Чехию 22 очка набрал Александр Веженков.

Следующим соперником подопечных Сергея Базаревича в рамках квалификации КМ-2019 станет сборная Финляндии. Матч состоится 30 ноября.

Ранее сообщалось, что бросок Томаса Саторански за пять секунд до сирены принёс сборной Чехии победу над Россией в матче отбора КМ-2019.