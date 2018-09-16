Сборная России по баскетболу победила Болгарию в матче отбора КМ-2019

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Сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.
Сборная России по баскетболу победила Болгарию в матче отбора КМ-2019
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась со счётом 77:73 в пользу хозяев площадки.

Наибольшую результативность в составе сборной России показал Алексей Швед, набравший 22 очка. В активе Сергея Карасёва — 13 очков, ещё 10 очков в копилку команды принёс Семён Антонов. 

За Чехию 22 очка набрал Александр Веженков.

Следующим соперником подопечных Сергея Базаревича в рамках квалификации КМ-2019 станет сборная Финляндии. Матч состоится 30 ноября.

Ранее сообщалось, что бросок Томаса Саторански за пять секунд до сирены принёс сборной Чехии победу над Россией в матче отбора КМ-2019.

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